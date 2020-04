IRGC: Kehadairan AS Di Asia Barat Adalah Sumber Ketidakamanan

IslamTimes- Angkatan Laut IRGC mengeluarkan pernyataan pada hari Minggu dalam menanggapi klaim baru-baru ini oleh Angkatan Laut AS bahwa 11 kapal Iran berulang kali mendekati kapal militer Amerika dalam "pendekatan berbahaya dan melecehkan" di Teluk Persia.

Garda Revolusi Islam Angkatan Laut Iran (IRGC) mengatakan sumber utama kenakalan dan rasa tidak aman di kawasan itu adalah kehadiran pasukan teroris AS secara ilegal, mengulangi seruan untuk penarikan penuh semua pasukan Amerika dari Teluk Persia dan Asia Barat.Angkatan Laut IRGC mengeluarkan pernyataan pada hari Minggu dalam menanggapi klaim baru-baru ini oleh Angkatan Laut AS bahwa 11 kapal Iran berulang kali mendekati kapal militer Amerika dalam "pendekatan berbahaya dan melecehkan" di Teluk Persia.“Seperti yang telah dikatakan berulang kali, ditekankan sekali lagi bahwa kehadiran ilegal rezim teroris AS adalah sumber utama dan asal-usul kenakalan dan rasa tidak aman di wilayah tersebut dan satu-satunya cara untuk membangun keamanan berkelanjutan di wilayah ini. adalah penarikan pasukan Amerika dari Asia Barat, ”ungkap pernyataan itu.IRGC menambahkan bahwa selama beberapa minggu terakhir, pasukan angkatan laut teroris AS telah berulang kali berperilaku dengan cara "tidak profesional" di Teluk Persia, yang telah mengancam perdamaian regional dan menimbulkan risiko baru.(IT/TGM)