Zarif Kepada Trump: Berhentilah Mencampuri Urusan Negara Lain

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif sekali lagi memperingatkan Presiden AS Donald Trump agar tidak ikut campur dalam urusan internal negara-negara lain di pandemi Coronavirus.Zarif membuat pernyataan dalam posting hari Minggu di Twitter dalam referensi yang jelas untuk tuduhan Trump pada hari Sabtu bahwa AS akan bersedia mengirim ventilator ke Iran untuk membantu merawat pasien coronavirus.“Saya telah menawarkan untuk membantu mereka (Iran) jika mereka mau. Jika mereka membutuhkan ventilator, yang mana mereka sangat membutuhkan, saya akan mengirim ventilator. Kami memiliki ribuan ventilator berlebih. Kami memiliki persediaan ventilator, ”kata presiden AS itu saat pengarahan status coronavirus harian.Menanggapi pernyataan Trump, Zarif mengatakan, "Iran akan MENGEKSPOR ventilator dalam beberapa bulan, @realdonaldtrump," mendesaknya untuk menghindari campur tangan dalam urusan negara lain.Iran akan MENGEKSPOR ventilator dalam beberapa bulan, @realdonaldtrump.Yang perlu Anda lakukan adalah berhenti mencampuri urusan negara lain; milikku terutama.Dan percayalah, kami tidak menerima saran dari politisi Amerika APAPUN.- Javad Zarif (@JZarif) 19 April 2020“Yang perlu Anda lakukan adalah berhenti mencampuri urusan negara lain; terutama negaraku. Dan percayalah, kami tidak menerima saran dari politisi Amerika APAPUN, ”kata Zarif.Iran telah melakukan yang terbaik untuk mengatasi penyakit pernapasan yang disebabkan oleh coronavirus baru, COVID-19, meskipun ada kesulitan yang disebabkan oleh sanksi kejam Washington.(IT/TGM)