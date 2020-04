"Siapa yang Percaya Angka-angka Ini?" Trump Mengklaim China Pasti Sembunyikan Angka Kematian Covid-19

White House.png

IslamTimes - Presiden Donald Trump membuka konferensi pers satgas tugas Covid-19 hariannya dengan mengecam media karena melaporkan data resmi yang membuat AS terlihat buruk, alih-alih mengejar tuduhan konspirasi China.

"Ketika berita palsu keluar di sana dan mereka mulai berbicara tentang Amerika Serikat adalah nomor satu ... nomor satu di China. Bahkan tidak tertutupi. Mereka jauh di depan kita dalam hal kematian," kata Trump hanya beberapa menit ke briefing hariannya.China tidak mungkin melakukan lebih baik daripada "sistem pengiriman layanan kesehatan yang sangat maju dari Inggris, di Perancis di Belgia, di Italia, di Spanyol, dengan dokter dan perawat dan peralatan yang luar biasa," kata koordinator respon Gugus Tugas Korona Gedung Putih di Deborah Birx , yang mencoba untuk mendukung pernyataan Trump dengan grafik angka kematian per kapita di seluruh dunia."Siapa yang percaya angka-angka ini?" Trump menyela, menunjuk ke China dan Iran, dan berargumen bahwa "kami melihat lebih banyak tas [tubuh] di televisi daripada itu."Setelah revisi, total korban tewas di China secara resmi berjumlah 4.632 dari 88.242 kasus yang dikonfirmasi. Sementara itu di AS, korban dari Covid-19 mendekati 38.000 kematian dari lebih dari 720.000 kasus yang dikonfirmasi, pada hari Sabtu (18/4). Ini mewakili angka kematian hampir 5,25 persen dan 5,22 persen yang identik di antara kasus yang terdeteksi dan dikonfirmasi secara resmi.Tetapi ketika dimasukkan ke dalam "perspektif yang tepat," jumlah rekor dari AS memang tampak lebih baik daripada sebagian besar Eropa, sementara China "rendah tidak realistis" (perlu diingat bahwa tes Amerika adalah "terbaik di dunia," dan lupakan tuduhan "kejam" yang memungkinkan China menghentikan penyebaran virus). [IT/r]