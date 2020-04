Korea Selatan Memblokir Test Kit untuk Iran atas Permintaan TV yang Didanai Saudi

South Korean President Moon Jae-in, visits a Seegene research facility, a Seoul-based developer of COVID-19 diagnostic solutions, in Seoul.jpg

IslamTimes - Iran mengatakan Korea Selatan telah menolak permintaan pembayaran SWIFT oleh Tehran untuk pembelian alat uji virus corona atas sanksi AS.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Iran Kianoush Jahanpour Sabtu (17/4) malam merilis sebuah dokumen yang menunjukkan sebuah TV yang didanai Saudi telah meminta bank Korea untuk menolak permintaan tersebut."Akibatnya, bank Korea menolak permintaan Iran dan kit tidak dikirim ke Iran," katanya.Menurut dokumen itu, saluran televisi Iran International yang berbasis di London dengan salah mengklaim bahwa permintaan SWIFT telah dibuat oleh sebuah perusahaan perangkat lunak yang berusaha untuk mengekspor barang-barang non-medis ke Iran.Jahanpour merilis dokumen kedua yang menunjukkan Mico BioMed Korea Selatan, yang mengembangkan dan menjual peralatan medis, sebenarnya telah menyampaikan permintaan SWIFT kepada bank."Permintaan SWIFT terkait [untuk pembelian test kit Iran] telah ditolak oleh bank Korea dengan dalih sanksi," katanya."Dia menunjukkan klaim obat-obatan dan peralatan medis yang tidak terkena sanksi adalah kebohongan. Bank telah secara resmi menyatakan bahwa pembelian tidak dimungkinkan karena sanksi," tambah Jahanpour.SWIFT yang berbasis di Belgia, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, digunakan untuk mengirimkan pembayaran dan letter of credit.Pemerintah AS telah mengintensifkan sanksi terhadap Iran meskipun ada seruan internasional pada Washington untuk menunda mereka agar mengizinkan Republik Islam mengamankan obat-obatan dan peralatan yang diperlukan di tengah-tengah menghadapi virus korona.[IT/r]