Harga Minyak Jatuh Karena Ketakutan Penyimpanan, Ekuitas Asia Sebagian Besar Turun

IslamTimes - Harga minyak anjlok ke posisi terendah lebih dari dua dasawarsa pada Senin (20/4), karena para pedagang semakin khawatir bahwa fasilitas penyimpanan sedang mencapai batas mereka, sementara tanda-tanda bahwa coronavirus mungkin telah memuncak di Eropa dan Amerika Serikat tidak dapat membantu ekuitas Asia memperluas kemajuan baru-baru ini.

Patokan minyak mentah AS West Texas Intermediate sempat anjlok hampir 20 persen menjadi di bawah $ 14,50 - terendah sejak 1999 - karena stok terus meningkat karena jatuhnya permintaan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.Analis mengatakan perjanjian bulan ini antara produsen top untuk memangkas produksi sebesar 10 juta barel per hari hanya berdampak kecil pada krisis minyak karena penguncian dan pembatasan perjalanan yang membuat miliaran orang di rumah.WTI terpukul sangat keras karena fasilitas penyimpanan utama AS di Cushing, Oklahoma, penuh, dengan analis Trifecta Consultants Sukrit Vijayakar mengatakan kilang tidak memproses minyak mentah dengan cukup cepat.Ada juga banyak pasokan dari Timur Tengah tanpa pembeli karena "biaya pengiriman tinggi", katanya kepada AFP."Saya pikir kita akan melihat tes dari posisi terendah 1998 di $ 11 lebih cepat daripada nanti," analis pasar senior OANDA Jeffrey Halley mengatakan kepada AFP.Dan Stephen Innes dari AxiCorp menambahkan: "Ini adalah timbunan di semua bidang karena tidak ada yang ... menginginkan pengiriman minyak, dengan fasilitas penyimpanan Cushing mengisi setiap menit."Tidak butuh waktu lama bagi pasar untuk menyadari bahwa kesepakatan OPEC + tidak akan, dalam bentuknya yang sekarang, cukup untuk menyeimbangkan pasar minyak."Pasar saham sebagian besar lebih rendah meskipun pemerintah mulai mempertimbangkan bagaimana dan kapan untuk memudahkan penguncian yang telah melumpuhkan ekonomi global.Italia, Spanyol, Prancis, dan Inggris melaporkan penurunan angka kematian setiap hari dan laju infeksi yang melambat, sementara Jerman mulai mengizinkan beberapa toko dibuka kembali dan Norwegia memulai kembali penitipan anak.