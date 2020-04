Jenderal: Serangan Pencegah adalah Kekuatan Militer Iran

Major General Mohammad Hossein Baqeri, Chief of Staff of the Iranian Armed Forces.jpg

IslamTimes - Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Hossein Baqeri mengatakan negara itu telah memperoleh kekuatan pencegah yang sedemikian besar sehingga musuh-musuh seperti AS dan Israel tidak berani mengambil tindakan militer terhadap Republik Islam.

Saat berpidato di konferensi video komandan Polisi Iran pada hari Senin (20/4), Mayor Jenderal Baqeri menyoroti kekuatan pertahanan Iran yang telah menghalangi musuh-musuh yang haus darah, seperti AS dan rezim Zionis, agar tidak melancarkan serangan ke negara itu.Musuh-musuh yang telah menghabiskan sumber daya dan kekuatan mereka untuk berperang alih-alih menangani masalah rakyat mereka (sehingga) belum dan tidak akan berani mengambil tindakan agresi apa pun terhadap Iran, kata komandan itu.Dia juga mengatakan bahwa tidak adanya tindakan AS setelah serangan rudal 8 Januari Iran di pangkalan udara Amerika Ain al-Assad di Irak mengungkapkan sejauh mana kekuatan pertahanan Republik Islam dan kemampuan Angkatan Bersenjatanya.Jenderal senior lebih lanjut memuji pasukan Polisi Iran untuk peran penting mereka dalam memastikan keamanan berkelanjutan di seluruh negeri, sementara sejumlah negara tetangga sedang berjuang dengan rasa tidak aman.Iran sekarang memiliki tingkat keamanan tertinggi, kata komandan tertinggi itu.Pejabat militer dan politik Iran telah berulang kali memperingatkan musuh terhadap konsekuensi mengerikan dari tindakan militer terhadap Republik Islam.Dalam komentar pada April 2018, Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Imam Sayyed Ali Khamenei mengatakan AS sadar akan tanggapan yang harus dihadapinya jika mengambil tindakan militer terhadap Iran.Era hit and run kini telah berakhir, dan AS tahu bahwa jika dia dilibatkan dalam aksi militer melawan Iran, dia akan menerima pukulan yang lebih keras, Imam Khamenei menggarisbawahi.[IT/r]