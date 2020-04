Rouhani: Intervensi Negara Asing Mengancam Perdamaian Regional, Keamanan 

IslamTimes- Berbicara dengan Perdana Menteri Italia melalui telepon pada hari Senin, Presiden Hassan Rouhani mengatakan bahwa negara-negara tidak dapat mengatasi krisis yang sulit ini sendirian tanpa bantuan satu sama lain, menambahkan, "Kita dapat memanfaatkan virus dengan bantuan satu sama lain dan berbagi pengalaman kami".

Dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Italia, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa intervensi negara asing terutama Amerika Serikat mengancam perdamaian dan keamanan kawasan.Berbicara dengan Perdana Menteri Italia melalui telepon pada hari Senin, Presiden Hassan Rouhani mengatakan bahwa negara-negara tidak dapat mengatasi krisis yang sulit ini sendirian tanpa bantuan satu sama lain, menambahkan, "Kita dapat memanfaatkan virus dengan bantuan satu sama lain dan berbagi pengalaman kami".Rouhani mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa manusia adalah langkah prioritas, menambahkan, "Dalam keadaan sulit ini, tekanan AS terhadap Iran lebih tidak manusiawi dari sebelumnya, dan kelanjutannya adalah kejahatan brutal terhadap negara besar. dan bertentangan dengan semua prinsip manusia dan peraturan internasional ".Menyatakan bahwa sanksi ilegal AS terhadap Iran terus berlanjut dalam keadaan sulit ini, Presiden merujuk oposisi AS terhadap pinjaman Dana Moneter Internasional ke Iran dan menambahkan, "Kami berharap negara-negara Eropa, terutama Italia, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelanggaran ini".(IT/TGM)