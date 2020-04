Koronavirus AS, Korban Kematian Meningkat Menjadi 40.000 ketika Jumlah Kasus Mencapai 750.000

US Coronavirus Death Toll Rises to 40,000.jpg

IslamTimes - Korban tewas virus corona baru di AS naik menjadi lebih dari 40.000 pada hari Minggu (19/4), yang tertinggi di dunia dan hampir dua kali lipat jumlah kematian di negara tertinggi berikutnya Italia, menurut penghitungan Reuters.

Amerika Serikat membutuhkan 38 hari setelah mencatat kematian pertama pada 29 Februari hingga mencapai 10.000 kematian pada 6 April, tetapi hanya lima hari kemudian sudah mencapai 20.000 orang mati, menurut penghitungan Reuters. Jumlah korban Amerika Serikat meningkat menjadi 40.000 dari 30.000 dalam empat hari setelah memasukkan kematian COVID-19 yang belum diuji namun dilaporkan oleh New York City.Amerika Serikat sejauh ini memiliki jumlah kasus koronavirus terkonfirmasi terbesar di dunia, dengan lebih dari 750.000 infeksi - jumlah yang dua kali lipat dalam 13 hari. Kasus-kasus baru pada hari Sabtu naik hampir 29.000, peningkatan terendah dalam tiga hari.Lebih dari 22 juta orang Amerika telah mengajukan tunjangan pengangguran dalam sebulan terakhir karena penutupan bisnis dan sekolah dan pembatasan perjalanan yang parah telah memukul ekonomi.Para gubernur di negara bagian AS yang paling terpukul oleh virus corona berdebat dengan Presiden Donald Trump atas klaimnya bahwa mereka memiliki cukup alat tes dan harus segera membuka kembali perekonomian mereka karena lebih banyak protes direncanakan atas perpanjangan pesanan tinggal di rumah.Wilayah Maryland, Virginia dan Washington D.C. masih menghadapi peningkatan kasus. New Jersey melaporkan pada hari Minggu bahwa kasus-kasus barunya naik hampir 3.900, terbesar dalam lebih dari dua minggu. Boston dan Chicago juga muncul hot spot dengan lonjakan kasus dan kematian baru-baru ini.Beberapa negara, termasuk Ohio, Texas dan Florida, mengatakan mereka bertujuan untuk membuka kembali bagian dari ekonomi mereka, mungkin pada 1 Mei atau bahkan lebih cepat, tetapi tampaknya tetap berhati-hati.[IT/r]