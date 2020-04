Harga Minyak Jatuh, Akankah Pasukan AS Berhenti ‘Menjaga’ Ladang Minyak Suriah?

Oil price.jpg

IslamTimes - Minyak berjangka patokan AS anjlok ke angka negatif pada hari Senin (20/4), seolah-olah epidemi coronavirus belum mendorong dunia ke Twilight Zone. Media sosial mengambil waktu untuk menghargai lapisan gula pada kue yang sangat nyata.

Kontrak berjangka untuk West Texas Intermediate (WTI) - patokan bahan bakar minyak AS - merosot lebih dari 100 persen pada Senin hingga memecahkan rekor - $ 37,63, pertama kalinya menjadi negatif dalam sejarah dan peristiwa aneh dengan ukuran apa pun. Bahkan jika itu tidak terjadi di tengah pandemi yang telah memboroskan ekonomi AS dan banyak negara lain, itu akan mengejutkan.Bahkan ketika negara itu memasuki wilayah ekonomi yang belum dipetakan, pikiran satu arah dari beberapa perusahaan media Amerika hanya bisa menyaring berita ini melalui prisma Orange Man Bad. Dalam satu hitungan, butuh kurang dari satu menit bagi serigala untuk menerkam.Yang lain membayangkan masa depan baru untuk kebijakan luar negeri Amerika sekarang dimana Pentagon mungkin tidak lagi menjarah minyak Timur Tengah.OPEC memangkas produksi hampir 10 juta barel per hari mulai bulan depan, meskipun dikunci terus, itu mungkin tidak cukup. Setidaknya kita sekarang tahu siapa yang akan disalahkan jika tidak.[IT/r]