Trump terhadap Petualangan AS di Timur Tengah: “Betapa Bodohnya Kita”

US military convoy leaving Syria near the town of Tall Tamr.jpg

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump mengakui "betapa bodohnya" negara ini dalam petualangannya di Timur Tengah.

Dia membuat komentar pada konferensi pers Senin (20/4) ketika kehadiran AS di Timur Tengah terus mengguncang kawasan."Kami menghabiskan 8 triliun dolar di Timur Tengah, itu dengan " t ", ... delapan triliun. Tetapi jika Anda perlu mengisi lubang, oh, kami tidak bisa melakukannya. Betapa bodohnya kita, bodoh! ”Sejak menjabat, Trump telah meningkatkan ketegangan di kawasan itu, sebagian dengan mengadopsi pendekatan anti-Iran.Trump secara sepihak menarik AS keluar dari kesepakatan multilateral dengan Iran dan memerintahkan pembunuhan Mayor Jenderal Qassem Soleimani.AS mempertahankan kehadiran militer di Teluk Persia, mendukung kediktatoran seperti Bahrain dan Arab Saudi, sementara terus berupaya untuk mengacaukan negara-negara kaya sumber daya seperti Irak.[IT/r]