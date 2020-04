LyondellBasell-Houston Refining plant in Houston, Texas.jpg

IslamTimes - Harga minyak AS rebound kembali di atas nol pada Selasa (21/4), sehari setelah futures berakhir di wilayah negatif untuk pertama kalinya karena jatuhnya permintaan yang dipicu oleh coronavirus membuat dunia dibanjiri dengan minyak mentah.

Benchmark US West Texas Intermediate untuk pengiriman Mei berpindah tangan pada $ 0,56 per barel setelah ditutup pada - $ 37,63 di New York.Langkanya tempat untuk menyimpan minyak di tengah banjir saat ini, yang berarti ada beberapa pembeli untuk komoditas tersebut.Kontrak WTI Mei ditutup pada Selasa (21/4), dan kontrak pengiriman Juni kini lebih aktif diperdagangkan. Yang menikmati kenaikan moderat pada Selasa setelah jatuh tajam sehari sebelumnya, naik menjadi di atas $ 21 per barel.[IT/r]