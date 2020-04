Ruhani: Eropa Harus Melawan Langkah Ilegal AS Di Tengah Pandemi Virus

IslamTimes- "Namun sayangnya kami menyaksikan bahwa AS masih mengintensifkan sanksi terhadap Iran dalam keadaan yang sangat sulit ini dan bahkan menargetkan sektor medis," tambahnya.

Presiden Iran Hassan Rouhani telah mengatakan kepada perdana menteri Spanyol bahwa Spanyol dan Uni Eropa secara umum harus memenuhi tugas mereka dan menghadapi tindakan ilegal AS pada saat sanksi Washington telah menyebabkan masalah serius bagi rakyat Iran dalam perjuangan mereka melawan coronavirus."Dalam keadaan saat ini, hubungan antar negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan kebijakan yang bermusuhan harus dikonfrontasi," kata Rouhani dalam panggilan telepon dengan Pedro Sanchez pada hari Selasa."Namun sayangnya kami menyaksikan bahwa AS masih mengintensifkan sanksi terhadap Iran dalam keadaan yang sangat sulit ini dan bahkan menargetkan sektor medis," tambahnya.Dia mencatat bahwa AS juga telah menyuarakan oposisi terhadap permintaan Iran dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk dana darurat $ 5 miliar dalam pendanaan untuk melawan virus corona dan mengatakan "Uni Eropa dan Spanyol diharapkan untuk mengambil sikap pada langkah ilegal ini. ”Presiden mengatakan Republik Islam siap untuk berbagi pengalamannya dalam perang melawan virus corona dengan Spanyol.Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati menulis bulan lalu kepada IMF untuk meminta pinjaman darurat senilai $ 5 miliar untuk mendanai kebutuhan Teheran untuk memerangi virus corona baru.(IT/TGM)