Sanksi AS Membantu Ekonomi Iran Menghadapi Penurunan Harga Minyak Bersejarah

Wakil Presiden Pertama Es'haq Jahangiri mengatakan sanksi Amerika yang menargetkan sektor ekonomi dan energi Iran telah membantu Republik Islam beradaptasi dengan jatuhnya pasar minyak bersejarah, yang telah membuat minyak mentah AS jatuh di bawah nol untuk pertama kalinya dalam sejarah."Krisis dan sanksi yang [dijatuhkan oleh] Amerika Serikat telah memungkinkan kami untuk mengembangkan kesiapan yang diperlukan untuk menjalankan urusan negara dalam situasi saat ini," kata Jahangiri dalam pertemuan Selasa dengan manajer senior Kementerian Jalan dan Pengembangan Kota Iran.Teheran telah menyusun rencana khusus dan berhasil menyesuaikan anggarannya menjadi nol pendapatan minyak, Jahangiri menambahkan.Minyak berjangka AS terus diperdagangkan pada hari Selasa, setelah ditutup turun hampir $ 40 pada hari Senin dalam penyelaman di bawah nol pertama mereka, karena kekhawatiran tumbuh Amerika Serikat akan kehabisan penyimpanan untuk kelebihan yang disebabkan oleh penguncian virus coronavirus baru.Benchmark global, minyak mentah Brent juga turun tajam sebagai tanggapan terhadap jatuhnya permintaan menyusul berkurangnya aktivitas ekonomi.Kecelakaan itu terjadi setelah produsen minyak kehabisan ruang untuk menyimpan kelebihan pasokan minyak mentah yang ditinggalkan oleh pandemi coronavirus, yang telah menghantam hampir semua negara di dunia.Jahangiri lebih lanjut mengatakan ekonomi AS, yang memiliki 25 persen dari produk dunia bruto (GWP), telah menjual minyak mentahnya di wilayah negatif sejak semalam dan "ini menunjukkan bahwa negara-negara dunia akan tetap terpengaruh oleh konsekuensi ekonomi dari pandemi coronavirus ”.Dia menambahkan bahwa negara-negara penghasil minyak, seperti Arab Saudi, pasti akan menghadapi masalah serius dengan minyak mentah yang diperdagangkan di bawah $ 70 per barel.Wakil presiden Iran mencatat bahwa bahkan kesepakatan yang diumumkan pekan lalu antara OPEC dan produsen independen untuk memangkas produksi sekitar 10 juta barel per hari mulai Mei gagal mencegah penurunan harga minyak.Dia memperingatkan bahwa bisnis lain yang tergantung pada minyak, seperti industri petrokimia dan logam, akan menderita konsekuensi ekonomi dari pandemi coronavirus, meminta universitas Iran dan pusat-pusat ilmiah untuk menghadirkan solusi ilmiah dalam hal ini.Jahangiri juga mendesak badan-badan administratif untuk mengembangkan rencana yang tepat untuk menghadapi keadaan saat ini.Iran telah berada di bawah sanksi "terberat" AS sejak Mei 2018, ketika Washington membatalkan perjanjian nuklir dengan Republik Islam dan lima negara lainnya.(IT/TGM)