Trump Memerintahkan Departemen Keuangan, Departemen Energi untuk Merencanakan Pendanaan Industri Minyak dan Gas

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump mengatakan dia telah menginstruksikan departemen keuangan dan energi untuk menyusun rencana yang bertujuan mendanai industri minyak dan gas di negara itu.

“Kami tidak akan pernah mengecewakan Industri Minyak & Gas AS yang hebat. Saya telah menginstruksikan Menteri Energi dan Menteri Perbendaharaan untuk merumuskan rencana yang akan menyediakan dana agar perusahaan dan pekerjaan yang sangat penting ini akan diamankan jauh di masa depan!,” Trump mengatakan melalui Twitter.Berita itu muncul ketika Pemimpin Minoritas Senat Demokrat Chuck Schumer mengumumkan bahwa akan ada kesepakatan antara legislator tentang pendanaan coronavirus. Majelis tinggi Kongres AS diharapkan menyetujui RUU tentang langkah-langkah ekonomi untuk mengekang krisis di kemudian hari.Upaya untuk meningkatkan ekonomi Amerika ini terjadi ketika harga minyak mentah WTI pada bulan Mei turun ke harga negatif dua kali selama beberapa hari terakhir, dengan merek minyak besar lainnya juga menderita dari jatuhnya permintaan di pasar internasional. Pada 20 April, WTI ditutup pada minus $ 37,63 per barel, dengan hampir nol pembeli untuk minyak pengiriman cepat.[IT/r]