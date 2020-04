Minyak Mentah AS Dijangkakan Terus Turun

Crude oil pump jack in the Permian Basin in Loving County, Texas, US.jpg

IslamTimes - Harga minyak mentah WTI (West Texas Intermediate) untuk pengiriman Juni turun di bawah $ 7 per barel karena lemahnya permintaan di tengah langkah-langkah restriktif yang bertujuan menahan pandemi COVID-19.

Pada 18:08 GMT, Perkiraan Juni untuk minyak mentah WTI akan diperdagangkan turun 51,1 persen pada $ 9,99 per barel, setelah sebelumnya turun menjadi $ 6,55 per barel.Perkiraan Juni untuk minyak mentah Brent anjlok 26,95 persen menjadi $ 18,68 per barel, setelah turun menjadi $ 17,52 per barel, terendah sejak Desember 2001.Pada saat yang sama, perkiraan harga Mei untuk minyak WTI rebound ke $ 7,38 per barel. Selasa (21/4) adalah hari terakhir perdagangan di Mei berjangka WTI.Sebelumnya pada Senin (20 April), harga berjangka minyak mentah WTI untuk pengiriman Mei turun ke nilai negatif untuk pertama kalinya dalam sejarah, mengakhiri perdagangan di minus $ 37,63 per barel.Runtuhnya dipicu oleh permintaan minyak yang lemah karena pandemi COVID-19 dan fasilitas penyimpanan minyak hampir penuh di Amerika Serikat.Krisis coronavirus (COVID-19) yang baru terus meningkat karena jumlah orang yang terinfeksi virus itu meningkat dari hari ke hari. Hingga saat ini, jumlah orang yang telah terinfeksi di seluruh dunia hampir 2,5 juta dan lebih dari 171.000 telah meninggal akibat virus mematikan atau komplikasi kesehatan terkait, menurut Pusat Sumber Daya Coronavirus Universitas Johns Hopkins.[IT/r]