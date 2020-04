Analis: ‘Trump Hanya Melayani Kepentingan Khusus AS'

US President Donald Trump delivers a statement.jpg

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump "secara eksklusif melayani kepentingan khusus AS," seorang penulis dan komentator politik Amerika di Chicago mengatakan, menambahkan bahwa Trump "berpura-pura menentang perang tanpa akhir" sementara dia telah mengobarkannya selama masa jabatannya.

Stephen Lendman membuat pernyataan dalam sebuah wawancara online dengan Press TV pada hari Selasa (21/4) ketika mengomentari pernyataan Trump tentang triliunan dolar yang terbuang untuk perang yang tak berkesudahan.Berbicara pada konferensi pers di Gedung Putih pada hari Senin (20/4), Trump mengakui "betapa bodohnya" AS dalam petualangannya di Timur Tengah."Kita menghabiskan semua uang ini di Timur Tengah. 8 triliun dolar di Timur Tengah ... Betapa bodohnya kita di negara ini?""Tapi jika kamu perlu mengisi lubang, oh, kita tidak bisa melakukannya. Betapa bodohnya kita, bodoh! ” dia menambahkan."Seperti kebanyakan politisi AS lainnya, Trump mengatakan satu hal dan melakukan yang lain," kata Lendman kepada Press TV."Dia seorang narsis, pembohong berantai, pendukung panglima perang dari apa yang masyarakat benci. Dia tidak pernah bisa dipercaya karena dia berada di sisi yang salah dari hampir semua masalah vital, menunjukkan ketidakpedulian total terhadap rakyat biasa di dalam dan di luar negeri,” tambahnya."Dia secara eksklusif melayani kepentingan khusus AS, termasuk kompleks keamanan militer-industri, Wall Street, Big Oil, Big Pharma, pemangsa perusahaan lainnya, dan lobi Zionis," catat analis itu."Orang Iran mengerti betapa mengerikannya dia memperlakukan mereka. Hal yang sama berlaku untuk Suriah, Venezuela, dan banyak lainnya di seluruh dunia, termasuk mayoritas orang Amerika,” lanjutnya."Dia berpura-pura menentang perang tanpa akhir sambil mengobarkannya sepanjang masa jabatannya," kata Lendman.“Ketika dia meninggalkan kantor pada Januari 2021 atau 2025, catatan itu akan menunjukkan bahwa AS berperang, bukan damai, di banyak tempat setiap hari dia berada di kantor. Tidak ada satu hari jeda dari kejahatan perang dan menentang kemanusiaan yang tinggi, ”katanya."Sebagian besar orang lain di Washington beroperasi dengan cara yang sama, terutama di Kongres dengan kekuatan alokasi. Trump dan presiden AS lainnya tidak dapat berperang tanpa pendanaan dari Kongres,” katanya.“Potong semua dana dan perang akan berakhir. Beginilah berakhirnya perang Asia Tenggara 1960-an -70an, ”sarannya."Kongres memotong semua dana untuk pemanasan saat itu dan dapat melakukannya lagi sekarang, tetapi tidak akan karena sebagian besar anggotanya mendukung perang AS tanpa akhir terhadap negara-negara berdaulat yang tidak dikontrol AS," kata komentator.“Jack Kennedy dibunuh oleh CIA karena dia memerintahkan semua pasukan AS keluar dari Vietnam. Menghilangkan kemungkinan perang selama satu dekade, jutaan orang Asia Tenggara terbunuh,” pungkasnya.[IT/r]