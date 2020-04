Abu Ghraib: Tanda Malu AS Tidak Akan Hilang Setelah 17 Tahun

US troops into a position resembling an electric shock in Iraq’s Abu Ghraib prison west of Bahgdad.jpg

IslamTimes - Tanggal 22 April akan menandai peringatan 17 tahun Amerika Serikat menguasai penjara Abu Ghraib di sebelah barat ibukota Irak yang kemudian menjadi saksi penyiksaan serta pembunuhan yang tidak terkendali dan sadis oleh pasukan Amerika di bawah pengawasan Washington.

Sebuah ruang penyiksaan di bawah mantan diktator Irak Saddam Hussein, fasilitas itu mempertahankan fungsinya di seluruh kendali Amerika dari 2003 hingga 2006, ketika itu menahan ribuan orang, termasuk sebanyak 3.800 tahanan di puncak skandal itu.Namun, hanya satu tahun setelah penangkapannya, siaran internasional primetime dan reportase bersirkulasi luas mulai mengungkapkan bahwa ‘penyewa’ barunya mengalahkan kekejaman mantan diktator Irak di sana sejauh ini.Kebiadaban yang ditinjau kembali kali ini menjalankan keseluruhan ketidakadilan, mulai dari penyiksaan — membentuk pelecehan fisik dan seksual, serta pemerkosaan dan sodomi — hingga pembunuhan.Penemuan foto-foto yang memalukan yang memperlihatkan pasukan yang menyalahgunakan narapidana dalam CD-ROM menyebabkan penyelidikan terhadap kasus ini dan jangkauan yang luas, termasuk satu oleh CBS News "60 Minutes II" pada tahun 2004, sebuah laporan oleh The New Yorker pada tahun yang sama , dan liputan tahun 2006 oleh program jaringan televisi Australia SBS "Dateline."Tahun pertama kendali Amerika atas penjara menyaksikan kematian seorang tahanan, sementara kekejaman lainnya cukup parah untuk diamankan bahkan deskripsi menteri pertahanan Donald Rumsfeld saat itu sebagai "sangat sadis, kejam, dan tidak manusiawi."Ini termasuk meninju, menampar, dan menendang para tahanan, memaksa mereka ke dalam kondisi yang memalukan dan merekam mereka, membuat mereka tetap telanjang, contoh-contoh lain pelecehan seksual yang sebesar kuburan, melepaskan anjing penjaga ke mereka, dan mengambil foto-foto tahanan yang mati.Pada Mei 2004, Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki tiga kematian yang mencurigakan dari tahanan, dua di Irak dan satu di Afghanistan, dan keterlibatan agen mata-mata AS CIA dan kontraktor (Black Water, Xe) dalam kematian tersebut.[IT/r]