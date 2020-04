China Mengecam Australia Karena Meniru AS, Menyalahkan Beijing Atas Coronavirus

IslamTimes- Pada hari Rabu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan bahwa, dalam panggilan telepon dengan Trump, ia telah meminta dukungan AS untuk meluncurkan penyelidikan internasional terhadap pandemi coronavirus.

China mengecam Australia karena meniru Amerika Serikat dan berusaha menuduh Beijing sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pandemi coronavirus.Kedutaan Besar China di Canberra mengatakan para pejabat Australia "meniru" Presiden AS Donald Trump dan pejabat tinggi Amerika lainnya menyalahkan Cina atas pandemi tersebut."Sudah diketahui bahwa baru-baru ini beberapa orang di AS termasuk pejabat tinggi telah menyebarkan 'informasi' anti-Cina, '" sebuah pernyataan dari kedutaan besar China mengatakan Selasa malam. "Hari-hari ini, politisi Australia tertentu ingin meniru apa yang telah dinyatakan oleh Amerika dan melakukan serangan politik terhadap China."Pada hari Rabu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan bahwa, dalam panggilan telepon dengan Trump, ia telah meminta dukungan AS untuk meluncurkan penyelidikan internasional terhadap pandemi coronavirus.Morrison menuduh Cina gagal memperingatkan dunia akan risiko virus corona secara tepat waktu dan transparan, yang mengakibatkan kerusakan ekonomi Australia.Kantor Morrison mengatakan dia juga telah membicarakan masalah itu di telepon dengan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.Virus corona baru, yang telah menimpa sekitar 2,56 juta orang di seluruh dunia dan menewaskan hampir 177.500 lainnya, pertama kali muncul di kota Wuhan di Cina pada Desember tahun lalu. Pemerintah AS baru-baru ini menyindir bahwa virus itu disintesis secara buatan di laboratorium di Wuhan. Laboratorium yang menghadapi tuduhan telah menolak klaim tersebut sebagai teori konspirasi.(IT/TGM)