Komandan IRGC: AS Harus Membantu Pasukan Sendiri dari Coronavirus, Bukannya Mengancam Iran

IslamTimes - Pemerintah AS harus fokus pada penyelamatan pasukannya sendiri yang terkena virus corona daripada mengancam negara-negara seperti Iran, kata jurubicara Angkatan Bersenjata Iran Brigadir Jenderal Abolfazl Shekarchi.

"Alih-alih menindas orang lain hari ini, orang Amerika harus berupaya menyelamatkan pasukan mereka, yang telah terinfeksi virus corona," kata Jenderal Shekarchi pada hari Rabu (22/4) dalam menanggapi ancaman baru-baru ini oleh Presiden AS Donald Trump.Sebagai contoh IRGC dan pasukan sukarelawan Iran di garis depan pertempuran dengan covid-19, dia lebih lanjut menyerukan Amerika Serikat untuk "mengevakuasi" pasukan mereka dari Asia Barat dan menggunakannya untuk "menyelamatkan orang-orang mereka dari dalam krisis."Komentar komandan Iran datang setelah Angkatan Laut AS mengumumkan pada hari Selasa (21/4) bahwa mereka telah mendeteksi 700 kasus dengan gejala coronavirus di antara pelaut kapal induk USS Theodore Roosevelt.Pada hari Selasa, 94% kru Roosevelt telah diuji untuk virus corona ketika kapal mendekati sebulan sejak merapat di Guam karena wabah di atas kapal.Pada hari Rabu (22/4), Trump menulis di akun twitternya bahwa dia telah menginstruksikan Angkatan Laut AS "untuk menembak dan menghancurkan semua dan semua kapal perang Iran jika mereka melecehkan kapal kami di laut."Trump memposting tweet sebagai reaksi terhadap konfrontasi antara kapal perang AS dan kapal Iran di Teluk Persia baru-baru ini.Korps Pengawal Revolusi Islam Iran merilis sebuah video pada hari Minggu yang menunjukkan Angkatan Laut IRGC memperingatkan armada kapal perang AS di Teluk Persia ketika mereka mencoba mendekati perairan teritorial Iran.Dalam video itu, seorang personil Angkatan Laut IRGC memperingatkan kapal-kapal itu untuk berhenti memeriksa dan menahan kapal-kapal penangkap ikan Iran atau kapal komersial di Teluk Persia dan Laut Oman.Dia juga memperingatkan mereka bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi sesuai dengan hukum Republik Islam Iran jika mereka mengabaikan pemberitahuan ini.Sementara itu, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Minggu, IRGC membantah klaim AS bahwa pasukan Iran berperilaku berbahaya ketika berhadapan dengan kapal-kapal Angkatan Laut AS.IRGC selanjutnya menyalahkan Washington sebagai sumber utama rasa tidak aman di wilayah Asia Barat dan menyerukan penarikan penuh semua pasukan Amerika.[IT/r]