Pompeo: China Gagal Mengungkapkan Wabah Coronavirus Tepat Waktu

Mike Pompeo, US Secretary of State speaks at a press briefing at the State Department in Washington, DC.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan Amerika Serikat sangat percaya bahwa China telah gagal melaporkan wabah virus corona baru secara tepat waktu kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kami sangat percaya bahwa Partai Komunis China (PKC) tidak melaporkan wabah virus corona baru secara tepat waktu kepada Organisasi Kesehatan Dunia," kata Pompeo saat konferensi pers di Washington pada hari Rabu (22/4).“China tidak membagikan semua informasi yang dimilikinya. Sebaliknya, dia menutupi betapa berbahayanya penyakit ini, ”tambahnya.Pompeo juga menuduh China gagal melaporkan penularan virus dari manusia ke manusia.“Dia tidak melaporkan penularan manusia-ke-manusia yang berkelanjutan selama sebulan sampai terjadi di setiap provinsi di dalam China. Dia menyensor mereka yang mencoba memperingatkan dunia untuk menghentikan pengujian sampel baru, dan itu menghancurkan sampel yang ada. "Dalam beberapa hari terakhir, para pejabat AS telah berulang kali mengkritik China atas penanganan wabah koronavirus, yang dimulai akhir tahun lalu di kota Wuhan, China.Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump menghentikan pendanaan ke WHO, menuduh badan internasional memihak China dan mengandalkan data China.[IT/r]