Pasukan Angkatan Laut Iran Diperintahkan Untuk Menyerang Kapal AS Jika Dilecehkan

Kepala komandan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) telah mengecilkan retorika anti-Iran AS baru-baru ini, memperingatkan bahwa Republik Islam akan menargetkan kapal-kapal Amerika jika mereka mengancam keselamatan kapal kapal perang negara itu.Komandan #Iran #IRGC Jenderal Salami mengatakan pasukan angkatan laut Iran telah diperintahkan untuk menargetkan setiap kapal "teroris" AS jika mereka melecehkan kapal sipil atau militer Iran. #PersianGulf pic.twitter.com/WdDdfEMbVz- Press TV (@PressTV) 23 April 2020Mayor Jenderal Hossein Salami membuat komentar dalam menanggapi ancaman oleh Presiden AS Donald Trump bahwa pasukan Amerika di Teluk Persia telah diarahkan untuk menembak kapal-kapal Iran jika kapal Iran melecehkan kapal AS."Kami menyatakan kepada mereka bahwa kami benar-benar bertekad dan serius dalam membela keamanan nasional kami, perbatasan air dan kepentingan maritim, dan bahwa setiap langkah [terhadap kami] akan secara efektif dan cepat bertemu dengan respons yang tegas dan efektif," kata Salami, Kamis .Komandan tertinggi mengatakan bahwa Iran telah memerintahkan unit angkatan lautnya "untuk menargetkan armada atau unit militer pasukan teroris Angkatan Laut AS jika mereka membahayakan keselamatan kapal kapal perang kita."(IT/TGM)