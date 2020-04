Kementerian Luar Negeri Iran Memprotes Provokasi AS, Tindakan Ilegal Di Teluk Persia

IslamTimss- Berbicara pada hari Kamis, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Abbas Mousavi mengatakan, "Pemanggilan berlangsung karena tindakan pelecehan dan provokasi oleh pasukan Amerika di Teluk Persia," lapor IRNA.

Kementerian Luar Negeri Iran telah memanggil duta besar Swiss, yang negaranya mewakili kepentingan AS, untuk menyampaikan kecaman keras Republik Islam atas tindakan provokatif dan agresif oleh pasukan teroris Angkatan Laut AS di Teluk Persia dekat dengan garis pantai Iran.Berbicara pada hari Kamis, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Abbas Mousavi mengatakan, "Pemanggilan berlangsung karena tindakan pelecehan dan provokasi oleh pasukan Amerika di Teluk Persia," lapor IRNA.Duta Besar, ia menambahkan, menerima catatan untuk menyampaikan kepada para pejabat Amerika, di mana Republik Islam telah menguraikan "protes keras" pada ancaman yang ditimbulkan oleh Amerika, termasuk armada AS "kehadiran dan tindakan ilegal dan destabilisasi" di sekitarnya perairan utara Teluk Persia dan pantai-pantai Iran.Menurut Garda Revolusi Islam (IRGC), pasukan pertahanan elit Iran, kapal-kapal Amerika sebelumnya melakukam tindakan yang "tidak profesional dan berbahaya" di perairan, "menyebabkan masalah" untuk salah satu kapal logistiknya yang sedang melakukan patroli rutin.(IT/TGM)