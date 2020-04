Virus Mendorong Pengangguran AS Mencapai TItik Tertinggi sejak Depresi

US unemployment hits 50-year low.jpg

IslamTimes - Penganguran di AS terlihat membengkak ke tingkat teratas sejak Depresi Hebat tahun 1930-an, dengan 1 dari 6 pekerja Amerika dikeluarkan dari pekerjaan oleh coronavirus.

Lebih dari 4,4 juta pekerja yang diberhentikan melamar tunjangan pengangguran pekan lalu, kata pemerintah Kamis (23/4). Secara keseluruhan, sekitar 26 juta orang - populasi 10 kota terbesar AS - kini telah mengajukan bantuan pengangguran dalam lima minggu, keruntuhan epik yang telah meningkatkan pertaruhan dalam perdebatan tentang bagaimana dan kapan akan mengangkat masa tinggal di rumah -pembatasan yang telah menutup pabrik dan bisnis lainnya dari ujung ke ujung - yang dijanjikan negara..Di sudut yang paling parah di AS, bukti muncul bahwa mungkin lebih dari 2 juta warga New York telah terinfeksi oleh virus - beberapa kali lebih tinggi daripada jumlah yang dikonfirmasi oleh tes laboratorium.Sebuah survei awal kecil di seluruh negara bagian sekitar 3.000 orang menemukan bahwa 13,9% memiliki antibodi yang menunjukkan bahwa mereka telah terinveksi, kata Gubernur Andrew Cuomo.Tepat di New York City, dengan populasi 8,6 juta, Komisaris Kesehatan Oxiris Barbot mengatakan sebanyak 1 juta mungkin telah terinveksi.Di luar negeri, ada beragam berita tentang epidemi. Beberapa negara, termasuk Yunani, Bangladesh dan Malaysia, mengumumkan perpanjangan penguncian mereka. Vietnam, Selandia Baru, dan Kroasia adalah beberapa di antara mereka yang bergerak untuk mengakhiri atau mengurangi langkah-langkah tersebut.Di Afrika, kasus COVID-19 naik 43% dalam sepekan terakhir menjadi 26.000, menurut John Nkengasong, direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Afrika. Angka-angka itu menggarisbawahi peringatan baru-baru ini dari Organisasi Kesehatan Dunia bahwa virus itu dapat membunuh lebih dari 300.000 orang di Afrika dan mendorong 30 juta orang ke dalam kemiskinan yang menyedihkan.Garis besar telah terbentuk di bank makanan dari El Paso, Texas, hingga ke pinggiran Paris, dan kekurangan makanan sangat memukul Afrika.Uni Eropa telah menjanjikan 20 miliar euro ($ 22 miliar) untuk membantu komunitas rentan secara global. Para pemimpin Uni Eropa menjadwalkan KTT virtual Kamis untuk mengambil stok kerusakan yang telah ditimbulkan krisis pada warga blok itu sendiri dan untuk menyusun rencana penyelamatan ekonomi.Virus corona telah menewaskan lebih dari 184.000 orang di seluruh dunia, termasuk sekitar 47.000 di Amerika Serikat, menurut penghitungan yang disusun oleh Universitas John Hopkins dari angka resmi pemerintah. Angka sebenarnya hampir pasti jauh lebih tinggi.Di AS, konsekuensi ekonomi dari penutupan telah memicu demonstrasi kemarahan di ibukota negara oleh pengunjuk rasa menuntut agar bisnis dibuka kembali, dan Presiden Donald Trump telah menyatakan ketidaksabaran atas pembatasan. Beberapa gubernur telah mulai tenang meskipun ada peringatan dari otoritas kesehatan bahwa mungkin terlalu dini untuk melakukannya tanpa memicu infeksi baru. Di Georgia, pusat kebugaran, salon rambut, dan arena bowling dapat dibuka kembali pada hari Jumat (24/4). Texas telah membuka kembali taman-taman negaranya.[IT/r]