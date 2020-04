Iran Memanggil Duta Swiss atas Tindakan Provokatif AS di Teluk Persia

Abbas Moussavi -Iran's Foreign Ministry Spokesman.jpg

IslamTimes - Iran telah memanggil Duta Besar Swiss untuk Tehran Markus Leitner atas tindakan pasukan AS yang melecehkan dan provokatif di Teluk Persia, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi.

Juru bicara kementerian luar negeri Iran mengatakan bahwa dalam surat yang diberikan kepada duta Swiss, Pemerintah AS telah diingatkan tentang pentingnya mematuhi peraturan keselamatan laut internasional dan kebebasan pengiriman.Mousavi menambahkan bahwa AS juga diperingatkan terhadap fakta bahwa selain pertahanannya yang kuat, Iran akan memberikan respons yang tepat terhadap segala ancaman dan tindakan ilegal dan agresif di Teluk Persia dan Laut Oman.Iran mengecam pernyataan mengancam dan provokatif Presiden AS Donald Trump dan menasihatinya bahwa daripada melakukan adventurisme dan mempromosikan permainan menyalahkan, pada saat wabah koronavirus di kawasan dan dunia, akan lebih baik untuk mengambil keuntungan dari pasukan angkatan lautnya untuk menampung dan mengelola ini penyakit yang telah mengubah AS menjadi negara paling terinfeksi di dunia.[IT/r]