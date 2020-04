Zarif: Pasukan AS Memprovokasi Pelaut Iran di Teluk Parsi

Iran's Foreign Minister Mohammed Javad Zarif.jpg

IslamTimes - Pasukan Amerika telah memprovokasi pelaut Republik Islam Iran di Teluk Persia.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menunjukkan reaksi terhadap pernyataan baru-baru ini dari Presiden AS Donald Trump mengenai kegiatan kapal perang IRGC di Teluk Persia.Dalam sebuah tweet di hari Kamis (24/4) Zarif bereaksi terhadap tweet kemarin dari Presiden AS Trump dan menulis, “Militer AS terkena lebih dari 5000 # infeksi Covid-19. @realdonaldtrump harus memperhatikan kebutuhan mereka, tidak terlibat dalam ancaman yang didukung oleh teroris Saddam.""Juga, pasukan AS tidak memiliki kepantingan 7.000 mil jauhnya dari rumah, memprovokasi pelaut kita dari pantai Teluk Persia SENDIRI," lanjut Zarif.[IT/r]