Zarif: Eropa Lebih Mematuhi AS dari pada DK PBB

Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif pada hari Jumat (24/4) mengecam negara-negara Eropa karena menyerah pada tekanan dan kebijakan intimidasi AS.

Dalam sebuah tweet pada hari Jumat, Zarif mengatakan AS "telah menggertak semua terhadap Resolusi 2231 UNSC sejak 2017. Eropa mematuhi AS bukannya 2231."Diplomat Iran kemudian menekankan bahwa Republik Islam tidak memiliki senjata nuklir."Iran tidak memiliki nuklir atau rudal yang dirancang untuk mampu membawa senjata mengerikan seperti itu," kata Zarif, bertanya-tanya: "Tebak siapa yang melakukannya?"Dia melampirkan beberapa foto termasuk teks-teks dari dua resolusi PBB, serta berita utama tentang pernyataan para pejabat AS, Prancis, Inggris dan Zionis Israel tentang senjata nuklir.Tweet itu muncul ketika para pejabat AS kembali mengancam Iran dengan serangan militer setelah pertemuan di Teluk Persia dengan Angkatan Laut IRGC dan menyusul keberhasilan peluncuran satelit militer pertama Iran ke luar angkasa pada hari Rabu.Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang embargo senjata Iran dengan alasan mencegah perlombaan senjata baru di Timur Tengah.[IT/r]