Zarif: AS Maupun Eropa Tidak Boleh Mendekte Iran Terkait Program Misilnya

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan baik Amerika Serikat maupun sekutu Eropa-nya, dengan 'kesalahan membaca' mereka terkait perjanjian nuklir penting tahun 2015, tidak diizinkan untuk menentukan langkah Republik Islam mengenai program misilnya."AS telah mengintimidasi semua terhadap Resolusi 2231 UNSC sejak 2017. Eropa mematuhi AS bukannya resolusi 2231," kata Zarif dalam sebuah posting di Twitter pada hari Jumat.Dia menambahkan bahwa baik Amerika Serikat maupun Eropa tidak dapat mendekte Iran berdasarkan kesalahan pembacaan Resolusi 2231."Iran tidak memiliki nuklir atau rudal yang 'DIRANCANG untuk mampu membawa' senjata mengerikan seperti itu," kata diplomat terkemuka Iran.Dia melampirkan sejumlah gambar dan tangkapan layar foto dokumen dan surat kabar tentang pentingnya senjata nuklir dan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan hulu ledak nuklir oleh AS dan beberapa negara Eropa dan mempertanyakan siapa yang sebenarnya mengembangkan nuklir dan melanggar resolusi internasional.Tweet Zarif datang sebagai tanggapan atas tuduhan yang dilontarkan oleh Mark Pompeo, Menteri Luar Negeri AS, mengklaim pada hari Rabu bahwa "Iran perlu bertanggung jawab atas" peluncuran satelit militer, menambahkan bahwa tindakan itu tidak konsisten dengan Resolusi Dewan Keamanan. 2231.Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) berhasil menempatkan satelit militer pertama Republik Islam itu, yang dijuluki Noor-1 (Cahaya 1), dalam orbit yang ditentukan pada 22 April, menggunakan roket yang juga merupakan kendaraan peluncuran tiga tahap pertama negara itu.(IT/TGM)