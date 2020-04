IRGC Siap Untuk Menhancurkan 400 Target Jika AS Merespons Serangan Udara Di Ain-al Asad

IslamTimes- "Tapi kemudian mereka merasa agak terancam, jadi mereka mengumumkan bahwa Washington akan menargetkan 52 target, termasuk situs budaya, kalau Iran menargetkan pasukan AS," tambahnya, mengatakan, "Tapi kami menanggapi mereka dengan serangan terhadap pangkalan Ain al-Asad di Iraq."

Mengacu pada serangan udara IRGC di pangkalan udara AS, Ain al-Asad, di Irak, Komandan Garda Revolusi Islam (IRGC), Pasukan Kedirgantaraan Brigadir Jenderal Amir Ali Hajizadeh mengatakan, "Jika AS menanggapi serangan kami terhadap Ain al-Asad, kami akan siap untuk menyerang 400 target Amerika. "Mengacu pada reaksi pejabat AS terhadap peluncuran satelit militer pertama Iran ke luar angkasa, Hajizadeh mengatakan, "Dengan membunuh Letjen. Soleimani, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka membunuh simbol Perlawanan, dan mereka yakin Iran tidak akan menanggapi serangan mereka. ""Tapi kemudian mereka merasa agak terancam, jadi mereka mengumumkan bahwa Washington akan menargetkan 52 target, termasuk situs budaya, kalau Iran menargetkan pasukan AS," tambahnya, mengatakan, "Tapi kami menanggapi mereka dengan serangan terhadap pangkalan Ain al-Asad di Iraq.""Hari itu, kami menyerang Ain al-Asad, kami pikir pasukan AS akan merespons setelah 20 menit, jadi kami siap untuk menyerang 400 target Amerika," kata Hajizadeh."Rencana kami adalah menyerang 400 target AS jika mereka merespons," tambahnya.Mengacu pada keberhasilan peluncuran satelit militer pertama oleh IRGC, ia juga mengatakan, "Negara-negara maju telah menderita banyak kekalahan di sepanjang jalan, tetapi kami berhasil pada langkah pertama.""Republik Islam Iran telah mengembangkan kemampuan ini dalam beberapa tahun terakhir dan dengan bantuan Tuhan Yang Maha Esa kita akan mengambil langkah selanjutnya dengan cepat," katanya menekankan peluncur berbahan bakar padat dilengkapi dengan teknologi terbaru di dunia."Hari ini, kami mendapatkan akses ke ruang angkasa dan menggunakannya bukanlah suatu pilihan. Ini adalah kebutuhan yang tak terhindarkan dan kita harus menemukan tempat kita di ruang angkasa," tambahnya.“Kami memiliki prestasi besar di bidang rudal dan pertahanan di dunia, dan hari ini kami telah berhasil memasuki arena ruang angkasa. Saya harus mengatakan bahwa hambatan telah dihilangkan dari jalur kami dan mulai sekarang kami akan bergerak lebih cepat, ”kata komandan IRGC.Pasukan elit Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) telah berhasil meluncurkan Satelit Noor-1 oleh peluncur Qassed (messenger) yang dibangun di dalam negeri pada Rabu pagi dan menempatkannya di orbit di ketinggian 425 km. Peluncuran Noor-1 yang merupakan satelit militer pertama Republik Islam Iran dilakukan pada hari peringatan berdirinya IRGC.(IT/TGM)