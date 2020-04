Kelompok-kelompok AS Mendesak Washington untuk Mengakhiri Sanksi terhadap Iran di tengah Coronavirus

American activists protesting US sanctions against Iran amid the coronavirus pandemic.jpg

IslamTimes - Lebih dari 70 kelompok masyarakat sipil mendesak AS untuk segera mengakhiri sanksi yang menargetkan Iran dan negara-negara lain di tengah pandemi coronavirus.

"Dalam konteks pandemi global, menghambat upaya medis di satu negara mempertinggi risiko bagi kita semua," Situs Web Common Dreams News yang berbasis di AS mengutip surat terbuka yang ditulis atas nama kelompok, termasuk CodePink, Veterans Against the War dan No War Campaign, seperti yang dikatakan pada hari Kamis.Laporan itu mengatakan bahwa kelompok-kelompok di belakang surat itu mewakili hingga 40 juta orang.Berjudul "Angkat Sanksi, Selamatkan Kehidupan," inisiatif ini bertujuan untuk memastikan perang ekonomi oleh AS mengklaim sesedikit mungkin nyawa ketika negara-negara memerangi krisis kesehatan.Surat itu, yang ditujukan kepada Presiden AS Donald Trump, Menlu Mike Pompeo, dan Menteri Keuangan Steve Mnuchin, menyerukan bantuan sanksi segera untuk sejumlah negara seperti Iran, Suriah, Venezuela, Kuba, dan Korea Utara.Seruan tersebut juga mengusulkan kerangka kerja perlindungan yang memastikan akses ke enam kategori bantuan, baik terkait langsung dengan bantuan yang diperlukan untuk melawan pandemi atau tantangan yang diperburuk oleh wabah, seperti menyediakan air dan makanan yang memadai.Laporan itu juga mengutip sejumlah aktivis yang mendesak AS untuk "memikirkan kembali pendekatannya terhadap sanksi"."Menolak akses orang ke sumber daya yang menyelamatkan jiwa sekarang merupakan risiko bagi seluruh dunia," kata Daniel Jasper dari American Friends Service Committee, yang menandatangani surat tersebut."Sanksi membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu seperti halnya bom," kata direktur kebijakan senior Peace Action Paul Kawika Martin."Selama krisis pandemi ini, AS perlu menghapus semua hambatan, seperti sanksi, sehingga negara dapat menangkal COVID-19," katanya.Surat terbuka yang membahas administrasi Trump juga memperingatkan risiko perusahaan "terlalu patuh" dengan sanksi keuangan AS."Bank sering memblokir pembelian untuk barang-barang ini karena takut melanggar sanksi, dalam apa yang dikenal sebagai kepatuhan berlebihan," kata koordinator Kampanye Kode Amerika Latin America Teri Mattson."Kelalaian yang berlebihan adalah salah satu dari banyak cara yang membuat warga sipil tak berdosa akhirnya dirugikan oleh rezim sanksi," kata Mattson.Berbicara kepada majalah The Nation yang berbasis di AS dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Kamis, wanita anggota Kongres AS Ilhan Omar, yang bertugas di komite Urusan Luar Negeri Kongres, mengatakan bahwa sanksi AS adalah "hanya melukai warga sipil tak bersalah yang menanggung beban krisis ini"."Menjaga sanksi terhadap Iran selama pandemi global tidak masuk akal," katanya."Warga sipil tidak dapat menerima obat yang menyelamatkan nyawa dan persediaan kemanusiaan karena sanksi yang ditempatkan AS," tambahnya.[IT/r]