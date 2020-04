Rusia Menyerukan Pengekangan Di Tengah Ketegangan AS-Iran

IslamTimes- "Ini adalah salah satu metode yang menciptakan ketidakpastian dalam komunitas internasional, ini adalah keinginan yang disengaja untuk menaburkan perselisihan di antara anggota komunitas internasional, mengingat bahwa berbagai negara menafsirkan ketentuan yang relevan dari hukum internasional secara berbeda," ungkapnya.

Deputi Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan pada hari Sabtu bahwa Moskow prihatin dengan ancaman AS terhadap Iran di tengah ketegangan di Teluk Persia dan meminta kedua belah pihak untuk menahan diri.Menurut diplomat itu, Amerika Serikat menafsirkan haknya untuk membela diri dengan caranya sendiri dengan mengancam Iran dengan serangan di Teluk Persia."Ini adalah salah satu metode yang menciptakan ketidakpastian dalam komunitas internasional, ini adalah keinginan yang disengaja untuk menaburkan perselisihan di antara anggota komunitas internasional, mengingat bahwa berbagai negara menafsirkan ketentuan yang relevan dari hukum internasional secara berbeda," ungkapnya."Ini adalah salah satu elemen kebijakan AS yang bertujuan untuk terus bermain di perang saraf", Ryabkov menambahkan.Komentarnya muncul sebagai reaksi terhadap tweet Presiden AS Donald Trump bahwa ia telah mengatakan kepada Angkatan Laut Amerika Serikat untuk "menembak jatuh dan menghancurkan" kapal perang Iran yang "melecehkan" kapal-kapal AS, tanpa mengutip peristiwa khusus dalam tweetnya atau memberikan perincian.Kepala komandan Garda Revolusi Islam (IRGC) Mayor Jenderal Hossein Salami meremehkan retorika anti-Iran segera, memperingatkan bahwa Republik Islam akan menargetkan kapal-kapal Amerika jika mereka mengancam keselamatan kapal atau kapal perang negara."Kami menyatakan kepada mereka bahwa kami benar-benar bertekad dan serius dalam membela keamanan nasional kami, perbatasan air dan kepentingan maritim, dan bahwa setiap langkah [terhadap kami] akan secara efektif dan cepat bertemu dengan respons yang tegas dan efektif," kata Salami, Kamis.(IT/TGM)