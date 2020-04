Analis: AS Takut Iran Menjadi Hegemon Alamiah Wilayah

Iranian military personnel ride in a patrol boat.jpg

IslamTimes - Alasan di balik langkah Amerika Serikat baru-baru ini untuk meningkatkan ancaman anti-Iran adalah untuk mencegah Republik Islam menyatakan dirinya sebagai hegemoni alami wilayah Asia Barat dan Teluk Persia, kata seorang analis politik.

Sam Mahdi Torabi, direktur Risalat Strategic Studies Institute dari kota Qom Iran, membuat pernyataan itu pada edisi Kamis program Press TV The Debate ketika mengomentari peringatan Presiden AS Donald Trump tentang konsekuensi dari "melecehkan" kapal perang AS yang berpatroli di Teluk Persia.Trump menulis di akun twitternya pada hari Rabu (24/4) bahwa dia telah menginstruksikan Angkatan Laut AS "untuk menembak jatuh dan menghancurkan semua dan semua kapal perang Iran jika mereka melecehkan kapal kami di laut."“Amerika telah memutuskan dan menemukan bahwa untuk menjadi hegemon global, mereka perlu mengendalikan Asia Barat dan Teluk Persia; jadi, mereka mendefinisikan penguasaan Teluk Persia sebagai hal yang vital untuk kepentingan nasional mereka dan kemampuan mereka untuk menjadi hegemon global. Yang menarik adalah bahwa kami menyaksikan dalam 10 tahun terakhir bahwa Iran menganggap posisinya sebagai hegemon alami di wilayah tersebut dan dengan demikian menggantikan AS sebagai hegemon di wilayah tersebut," kata Torabi kepada Press TV, Kamis (24/4)."Tujuan utama mereka adalah untuk mencegah Iran menjadi hegemoni alami kawasan itu," tambahnya. “Kenyataannya adalah bahwa Iran adalah hegemoni alami. Ini akan menegaskan posisi itu di tahun-tahun mendatang dan AS harus sampai pada titik di mana dia dapat menerima bahwa itu tidak akan lagi menjadi hegemon wilayah tersebut. "Trump memposting tweet sebagai reaksi terhadap konfrontasi baru-baru ini antara kapal perang AS dan kapal Iran di Teluk Persia.Korps Pengawal Revolusi Islam Iran merilis sebuah video pada hari Minggu yang menunjukkan Angkatan Laut IRGC memperingatkan armada kapal perang AS di Teluk Persia ketika mereka mencoba mendekati perairan teritorial Iran.Dalam video itu, seorang anggota Angkatan Laut IRGC memperingatkan kapal-kapal itu untuk berhenti memeriksa dan menahan kapal-kapal penangkap ikan Iran atau kapal komersial di Teluk Persia dan Laut Oman. Dia juga memperingatkan mereka bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi sesuai dengan hukum Republik Islam Iran jika mereka mengabaikan pemberitahuan ini.Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Minggu, IRGC membantah klaim oleh AS bahwa pasukan Iran berperilaku berbahaya ketika berhadapan dengan kapal-kapal Angkatan Laut AS. IRGC selanjutnya menyalahkan Washington sebagai sumber utama rasa tidak aman di wilayah Asia Barat dan menyerukan penarikan penuh semua pasukan Amerika.Selain itu, komandan kepala IRGC mengecilkan retorika AS-Iran baru-baru ini, memperingatkan bahwa Republik Islam akan menargetkan kapal-kapal Amerika jika mereka mengancam keselamatan kapal atau kapal perang negara itu.[IT/r]