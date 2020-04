Blok Departemen Keuangan AS, Menyita Situs Koran 'Iran'

The official website of Iran newspaper domain has been seized by the US Treasury Department.jpg

IslamTimes - Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS (OFAC), dalam tindakan sewenang-wenang, memblokir dan menyita nama domain resmi surat kabar milik pemerintah Iran "iran-newspaper.com”, kata direktur pelaksana surat kabar itu.

Mahdi Shafiei membuat komentar pada hari Sabtu (25/4), menambahkan bahwa upaya hukum sedang dilakukan untuk membuka blokir dan mengambil kembali domain "iran-newspaper.com".Sementara itu, katanya, versi online surat kabar akan tersedia melalui "irannewspaper.ir".Domain .com dari surat kabar tersebut saat ini disita oleh Departemen Keuangan AS, dan "OFAC Holding" yang berbasis di Florida kini diperkenalkan sebagai pendaftar "iran-newspaper.com".Cuplikan layar informasi pendaftaran domain "Iran-newspaper.com", disita oleh Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS (Cuplikan diambil dari who.is)Pemerintah AS mengatakan "mereka memiliki hak untuk merebut nama domain .com, .net, dan .org karena perusahaan yang memiliki kontrak untuk mengelolanya didasarkan pada wilayah Amerika Serikat," kata seorang pejabat Keamanan Dalam Negeri AS pada 2012.Pada Januari 2020, situs web Kantor Berita Fars Iran juga diblokir atas perintah Departemen Keuangan AS.Kantor berita mengatakan bahwa mereka telah menerima email dari perusahaan server, yang secara eksplisit mengatakan bahwa penyitaan tersebut disebabkan oleh pesanan oleh OFAC dan dimasukkan dalam daftar Specialally Designated Nationals (SDN).Sekarang, akses telah tersedia ke situs web Farsnews.ir.Sebelumnya, Google, YouTube, Facebook, Instagram dan Twitter menargetkan akun Iran, termasuk yang milik penyiar.Pada Desember 2019, Google memblokir akses ke Press TV dan akun YouTube resmi Hispan TV tanpa pemberitahuan sebelumnya.[IT/r]