Laporan Politico: Trump 'Memiliki Hutang Jutaan' di Bank of China

US President Donald Trump in the White House.jpg

IslamTimes - Rupanya terburu-buru untuk mengekspos hubungan jahat antara Presiden AS Donald Trump dan Beijing, Politico melaporkan bahwa Trump memiliki utang luar biasa kepada Bank of China, hanya untuk diam-diam memperbaiki sendiri setelah bank berbicara.

Dalam "berita pertama" pada hari Jumat (24/4), Politico melaporkan bahwa mitra real estat Trump, Vornado Realty Trust, yang memiliki 70 persen saham mayoritas di gedung pencakar langit di New York Avenue of America 1290, mencari pinjaman pada 2012 untuk membiayai kembali properti itu.Sekitar $ 211 juta dari pinjaman hampir $ 1 miliar datang dari Bank of China, yang, menurut Politico, jatuh tempo pada tahun 2022 - yang berarti Trump, yang organisasinya masih berutang 30 persen dari gedung, bisa saja menghadapi potensi konflik kepentingan hak sebelum pemilihan.'Bom bom' dengan cepat diambil di Twitter, dengan mantan juru bicara Presiden Barack Obama dan Dewan Keamanan Nasional Tommy Vietor menyebutnya "cerita blockbuster tentang utang keuangan mendalam Trump ke China." Pendapat Washington Post Global yang berkontribusi kolumnis Isaac Stone Fish tweeted bahwa "skandal besar-besaran" harus mengikuti, menggambarkan perjanjian pinjaman seharusnya sebagai "konflik kepentingan yang luar biasa besar dengan China."Di antara mereka yang mempromosikan cerita tersebut adalah Andrew Bates, direktur respon cepat untuk kampanye 2020 Joe Biden, yang membuat hubungan antara pujian Trump untuk tanggapan coronavirus China (per CNN) dan dia dilaporkan berutang kepada Beijing "puluhan juta."Pesiden memiliki hutang jutaan dolar pada musuh utama negara itu mungkin benar-benar tidak pantas. Namun, ada yang menangkap. Sehari setelah Politico menerbitkan karya "investigasi" -nya, artikel itu diam-diam diamandemen ... setelah ditolak oleh Bank of China sendiri."Setelah versi pertama artikel ini diterbitkan, Bank of China mengeluarkan pernyataan Jumat malam yang menyatakan bahwa ia menjual utangnya pada minggu bangunan setelah pinjaman pada properti 2012," kata Politico dalam versi terbaru dari artikel tersebut, dengan tajuknya sekarang bertuliskan "Trump berhutang puluhan juta kepada Bank of China" dan bukannya clickbait yang terdengar lebih "Trump berhutang puluhan juta ke Bank of China - dan pinjaman akan segera jatuh tempo."[IT/r]