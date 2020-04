WikiLeaks founder Julian Assange posts a sign on the Woolwich Crown Court fence in London.JPG

IslamTimes - Permintaan AS untuk mengekstradisi dan menuntut Julian Assange menjadi preseden berbahaya, pendiri Intercept Glenn Greenwald mengatakan kepada RT, memperingatkan bahwa itu menempatkan wartawan di seluruh dunia dalam bahaya.

Fakta yang paling "menakjubkan" tentang kasus Assange, sejauh menyangkut Greenwald, adalah bahwa pemerintah AS berusaha menuntutnya karena melanggar Undang-Undang Spionase. Tetapi pendiri WikiLeaks "bukan warga negara Amerika, dia tidak pernah bekerja dengan outlet media di Amerika Serikat, [dan] tidak ada dugaan kejahatan yang dilakukannya terjadi di tanah Amerika," katanya dalam acara mantan Presiden Ekuador Rafael Correa di RT Spanyol.Jika Assange berhasil diekstradisi ke AS, Greenwald memperkirakan ini akan membuktikan bahwa negara tersebut memiliki hak untuk "menjangkau dan mengambil" seseorang "di mana saja di dunia" yang melaporkan hal-hal yang tidak mereka sukai.Meskipun hasil kasus Assange kemungkinan akan memiliki efek besar pada keadaan jurnalisme di AS dan di seluruh dunia, dia hanya mendapat sedikit perhatian dari media arus utama. Ini, kata Greenwald, adalah karena Assange secara politis tidak berafiliasi dan membuat musuh baik kiri maupun kanan di AS.[IT/r]