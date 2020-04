Laporan: Trump Melancarkan Perang terhadap WHO untuk Mencari Kambing Hitam COVID-19

Demonstrators gather outside of the Freedom Tower in Miami, Florida.jpg

IslamTimes - Pemerintahan Trump secara agresif menyerang Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ketika presiden AS berupaya untuk menangkis kritik tentang penanganannya terhadap pandemi coronavirus, menurut sebuah laporan.

Pekan lalu, Presiden Donald Trump menunda pendanaan untuk WHO selama 60 hari dan memerintahkan peninjauan badan dunia yang dia tuduh salah kelola wabah.Namun, langkah-langkah yang diambil oleh Trump dan para pejabatnya melampaui penangguhan bantuan, The Washington Post melaporkan, mengutip pejabat Amerika dan asing yang terlibat dalam diskusi.Di Departemen Luar Negeri, lembar fakta coronavirus yang disajikan oleh para pejabat melewatkan referensi ke WHO, sementara Menteri Luar Negeri Mike Pompeo telah mengarahkan karyawan departemen untuk "memotong perantara" ketika menyangkut rencana badan kesehatan masyarakat yang sebelumnya didukung AS di seluruh dunia.AS malah mencari untuk mengarahkan kembali dana WHO ke organisasi non-pemerintah yang menangani masalah kesehatan masyarakat, kata para pejabat AS kepada surat kabar itu."Menteri telah meminta Departemen Luar Negeri dan USAID untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan pelaksana alternatif untuk program bantuan asing di luar WHO," menurut sebuah memo yang dikirim ke karyawan Departemen Luar Negeri dalam beberapa hari terakhir dan dilihat oleh Post.[IT/r]