Kemenlu: AS Memblokir Outlet Media Iran Pelanggaran Kebebasan Berekspresi

Iranian Foreign Ministry in Tehran -.jpg

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan keputusan baru-baru ini oleh administrasi Presiden AS Donald Trump untuk memblokir domain outlet berita Iran adalah "pelanggaran berat" Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan kebebasan berekspresi.

Dalam sebuah posting twitter pada hari Minggu (26/4), kementerian Iran "sangat" mengutuk langkah Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS sebagai upaya untuk memberangus kebebasan berbicara."Rezim [AS] bertindak sebagai peredam terhadap ide-ide alternatif yang mengurangi Amerika menjadi pelanggar utama tatanan internasional berbasis aturan," tambahnya.Tweet itu muncul sehari setelah direktur pelaksana surat kabar milik pemerintah Iran "Iran" mengatakan OFAC, dalam tindakan sewenang-wenang, memblokir dan menyita nama domain resmi koran tersebut.Mahdi Shafiei menambahkan bahwa upaya hukum sedang dilakukan untuk membuka blokir dan mengambil kembali domain "iran-newspaper.com" dan mengatakan versi online surat kabar itu akan tersedia melalui "irannewspaper.ir".Pemerintah AS mengatakan "mereka memiliki hak untuk menyita nama domain .com, .net, dan .org karena perusahaan yang memiliki kontrak untuk mengelolanya didasarkan pada tanah Amerika Serikat," kata seorang pejabat Keamanan Dalam Negeri AS pada 2012.Pada Januari 2020, situs web Kantor Berita Fars Iran juga diblokir atas perintah Departemen Keuangan AS.Kantor berita mengatakan bahwa mereka telah menerima email dari perusahaan server, yang secara eksplisit mengatakan bahwa penhentian tersebut disebabkan oleh pesanan oleh OFAC dan dimasukkan dalam daftar Specialally Designated Nationals (SDN).Sebelumnya, Google, YouTube, Facebook, Instagram dan Twitter menargetkan akun Iran, termasuk yang milik penyiar.Pada Desember 2019, Google memblokir akses ke Press TV dan akun YouTube resmi Hispan TV tanpa pemberitahuan sebelumnya.[IT/r]