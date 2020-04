Kembali ke Sekolah di China Saat Lockdown Mulai Mereda di Seluruh Dunia

Children in China’s two most important cities went back to school.jpg

IslamTimes - Anak-anak di dua kota paling penting di China kembali ke sekolah pada hari Senin (27/4) setelah lebih dari tiga bulan di rumah, ketika pembatasan coronavirus berkurang dan pemerintah di seluruh dunia mulai memetakan jalan keluar dari kuncian pandemi.

Empat negara Eropa yang terkena dampak terburuk semuanya melaporkan penurunan tajam dalam jumlah kematian harian mereka, menawarkan harapan bahwa wabah mungkin telah memuncak di beberapa tempat - setidaknya untuk saat ini.Tetapi para pemimpin dan para ahli tetap berselisih tentang seberapa cepat untuk menghidupkan kembali ekonomi yang tertutup sementara mempertahankan keseimbangan yang rapuh antara kebebasan dan keamanan.Italia dan New York menyusun rencana pembukaan kembali sebagian, dengan Perancis dan Spanyol akan mengikuti minggu ini, sementara puluhan ribu siswa tahun terakhir kembali ke sekolah di Shanghai dan Beijing setelah berbulan-bulan penutupan."Saya senang, sudah terlalu lama sejak saya melihat teman sekelas saya," kata Hang Huan yang berusia 18 tahun di Shanghai. "Aku sangat merindukan mereka."Siswa di Beijing harus memeriksakan suhu mereka di gerbang sekolah dan menunjukkan kode kesehatan "hijau" pada aplikasi yang menghitung risiko infeksi seseorang, menurut kementerian pendidikan.Jumlah virus di China - di mana penyakit ini pertama kali muncul akhir tahun lalu - telah berkurang ketika negara itu mulai dengan hati-hati mengangkat langkah-langkah pengendalian, meskipun kekhawatiran masih ada tentang potensi kebangkitan dan kasus-kasus yang diimpor dari luar negeri.Lebih dari 205.000 kematian akibat virus korona telah dikonfirmasi di seluruh dunia - lebih dari seperempat di Amerika Serikat.Italia memiliki angka kematian tertinggi kedua di 26.000, diikuti oleh Spanyol, Prancis dan Inggris, semuanya lebih dari 20.000.Tetapi pada hari Minggu (26/4) penghitungan harian Inggris adalah yang terendah sejak 31 Maret, sementara Italia dan Spanyol adalah yang terendah dalam sebulan. Jumlah korban di Prancis turun lebih dari sepertiga dari angka hari sebelumnya.Tokoh-tokoh yang membesarkan hati meniup bantuan melalui benua yang frustrasi oleh pembatasan yang dirancang untuk memperlambat penyebaran penyakit."Kami tidak dapat melanjutkan melampaui penguncian ini - kami berisiko merusak struktur sosial ekonomi negara itu terlalu banyak," kata Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte ketika dia meluncurkan rencana untuk muncul dari penutupan terpanjang di Eropa, yang berlaku sejak awal Maret.Orang-orang harus mengenakan topeng di depan umum dan secara ketat mengamati langkah-langkah menjauhkan sosial ketika pembatasan negara saat ini dilonggarkan pada 4 Mei."Jika Anda mencintai Italia, jaga jarak Anda dari orang lain," katanya.Pemimpin Inggris, Boris Johnson, kembali bekerja pada hari Senin (27/4) setelah dirawat di rumah sakit oleh COVID-19, salah satu dari hampir tiga juta orang yang diketahui telah terinfeksi di seluruh dunia.Pandemi telah memaksa lebih dari separuh umat manusia untuk mengunci virus agar tidak menyebarkan virus - menyulut nyawa dan memicu ekonomi global menuju resesi yang tidak pernah terlihat dalam beberapa dekade.Jutaan Muslim menyambut Ramadhan tidak seperti yang lain - di bawah pembatasan selama satu bulan puasa dari senja hingga fajar yang pada masa yang lebih bahagia melibatkan makan keluarga besar.Arab Saudi mengatakan sebagian akan mencabut jam malamnya tetapi akan mempertahankan kuncian sepanjang waktu di kota suci Muslim Mekah.Di Spanyol, yang telah memiliki beberapa langkah ketat di Eropa, anak-anak berkelana ke luar untuk pertama kalinya sejak pertengahan Maret pada hari Minggu, beberapa mengenakan topeng dan sarung tangan kecil.Ricardo yang berusia enam tahun mengatakan rasanya "sangat baik" untuk bisa bergaul dengan adik perempuannya.“Kami bermain petak umpet, kami berlari. Kami menemukan kepik yang hilang,” katanya.Sementara kasus dan kematian meningkat, dunia tetap dalam mode ‘menunggu dan melihat’ ketika para ilmuwan berlomba untuk mengembangkan perawatan dan, pada akhirnya, vaksin untuk virus.Beberapa pemerintah sedang mempelajari langkah-langkah seperti "paspor imunitas" sebagai salah satu cara untuk membuat orang kembali bekerja - tetapi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memperingatkan bahwa orang yang selamat dari COVID-19 tidak dapat memastikan mereka tidak akan terkena lagi.Deborah Birx, dokter yang mengoordinasikan tanggapan coronavirus AS, mengatakan WHO “sangat berhati-hati”.Beberapa negara, termasuk Prancis dan Jerman, berencana akan memperkenalkan aplikasi pelacakan virus untuk memperingatkan pengguna jika mereka berada di dekat seseorang yang dites positif.Teknologi ini telah diluncurkan di Australia, memicu masalah privasi, dan telah banyak digunakan di Singapura.Di New York, Gubernur Andrew Cuomo mengatakan tahap pertama pembukaan kembali akan dimulai pada 15 Mei jika rawat inap berkurang.Tetapi untuk beberapa negara yang dipimpin konservatif, jangka waktu itu terlalu lama.Menolak saran dari para ahli penyakit terkemuka, negara bagian Georgia di AS telah mengizinkan ribuan bisnis untuk melanjutkan operasi, dan Oklahoma akan membiarkan restoran dan bioskop dibuka kembali mulai 1 Mei.“Orang-orang masih akan mendapatkannya. Tapi Oklahomans aman dan kami siap untuk pembukaan kembali yang terukur, "Gubernur Kevin Stitt mengatakan kepada Fox News.[IT/r]