Dua Tentara AS Hilang di Dayr al-Zawr Suriah setelah orang-orang bersenjata menyerang kendaraan mereka

Setidaknya dua tentara AS hilang setelah sekelompok pria bersenjata tak dikenal menyerang kendaraan mereka di provinsi timur laut Suriah Dauyr al-Zawr, di tengah antipati yang berkembang terhadap kehadiran pasukan Amerika di daerah itu.Kantor berita resmi Suriah SANA, mengutip sumber-sumber lokal yang meminta anonimitas, melaporkan bahwa para penyerang menyerang mobil Hummer mereka pada hari Senin ketika sedang melakukan perjalanan dari ladang minyak al-Omar, yang terletak di pedesaan timur laut provinsi itu, ke ladang al-Tanak .Sumber menambahkan bahwa kendaraan itu kemudian ditemukan terbakar dan ditinggalkan di sisi jalan, mencatat bahwa nasib kedua tentara AS masih belum diketahui.Pekan lalu, SANA melaporkan bahwa orang-orang bersenjata tak dikenal telah menyergap sebuah kendaraan, membawa tentara AS dan gerilyawan yang dipimpin Kurdi dari apa yang disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF), dekat desa Rowayshed di pedesaan selatan provinsi Hasakah.(IT/TGM)