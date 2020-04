Kepala Kehakiman Iran: Suatu Hal Alami' Bagi AS Untuk Menentang Iran Yang Lebih Kuat

IslamTimes- Berbicara dalam pertemuan peradilan lokal pada hari Senin, Raeisi dengan kuat menolak tuduhan AS dan beberapa negara Eropa bahwa peluncuran satelit Noor-1 baru-baru ini merupakan pelanggaran terhadap Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.

Kepala Kehakiman Iran Ayatollah Seyyed Ebrahim Raeisi mencatat bahwa adalah suatu hal yang 'alami' bagi negara-negara AS dan Eropa untuk melontarkan tuduhan terhadap Iran.Berbicara dalam pertemuan peradilan lokal pada hari Senin, Raeisi dengan kuat menolak tuduhan AS dan beberapa negara Eropa bahwa peluncuran satelit Noor-1 baru-baru ini merupakan pelanggaran terhadap Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB."Hari ini, mereka menentang apa yang dilakukan IRGC dalam membuat Iran lebih kuat, dan ini wajar," ia menekankan."Kita seharusnya tidak memperhatikan keributan ini, melainkan harus melanjutkan jalan dengan kekuatan lebih," ungkapnya.Setelah IRGC berhasil meluncurkan dan menempatkan satelit militer pertama negara itu ke orbit pada hari Rabu, 22 April, penandatangan JCPOA AS dan Eropa (Jerman, Inggris, dan Prancis) menuduh Iran melanggar resolusi DK PBB.Menteri Luar Negeri Zarif dalam akun Twitter untuk mengutuk tuduhan pada hari Jumat, menulis "AS telah menggertak semua terhadap Resolusi 2231 UNSC sejak 2017. Eropa selalu menaati AS bukan resolusi 2231. Tidak ada yang bisa mendekte Iran berdasarkan kesalahpahaman yang tipis dari UNSCR 2231. Iran juga tidak memiliki nuklir atau rudal nuklir mengerikan seperti itu. "Juga, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Abbas Mousavi pada hari Jumat bereaksi terhadap pernyataan E3, mengatakan “Sementara AS telah melanggar masing-masing dan setiap klausul Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 setiap hari dan setiap saat dengan menarik diri dari JCPOA dan menjatuhkan sanksi ilegal terhadap Iran, mengejutkan bahwa negara-negara Eropa tidak mengambil tindakan terhadap AS dan menolak untuk mengutuk negara itu, dan itu mengungkapkan standar ganda dan menyerah pada perilaku intimidasi AS di arena internasional, ”(IT/TGM)