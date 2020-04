AS Terbukti Sebagai Teroris Nyata Dengan Pembunuhan Jenderal Soleimani

IslamTimes- Saya selalu dan akan selalu bangga dengan Qassem Soleimani; dia adalah orang yang mengorbankan hidupnya untuk negaranya tidak seperti mereka yang menjual diri untuk uang, ”kata Zahedi kepada BBC, Minggu.

Ardeshir Zahedi, mantan menteri luar negeri Iran dan duta besar untuk Amerika Serikat dari era rezim Pahlavi, mengatakan pelanggaran Washington atas hukum internasional dan pembunuhan komandan anti-teror Iran terkemuka Mayjen Qassem Soleimani menunjukkan siapa yang sebenarnya teroris.“Saya selalu dan akan selalu bangga dengan Qassem Soleimani; dia adalah orang yang mengorbankan hidupnya untuk negaranya tidak seperti mereka yang menjual diri untuk uang, ”kata Zahedi kepada BBC, Minggu.Memuji kekuatan dan komitmen besar angkatan bersenjata Iran kepada negara dan bangsa, mantan diplomat itu mengatakan, "Karena mereka [AS] menentang militer dan Jenderal Iran, mereka bertindak bertentangan dengan hukum internasional.""Sekarang, mereka [pemerintah AS] menyebut negara lain teroris, sementara mereka sendiri menginjak-injak hukum internasional, melakukan teror dan mengumumkannya dengan bangga," tambahnya.Pada 3 Januari, AS membunuh Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran Quds, dan Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua Mobilisasi Populer Irak (PMU), dan sekelompok rekan mereka di Baghdad. Operasi itu dilakukan dengan otorisasi Trump. Pentagon bertanggung jawab atas pembunuhan itu.Mengomentari kebijakan perubahan rezim Amerika Serikat di Iran Zahedi mengatakan, "AS dan sekutunya, seperti rezim Israel dan Saudi, telah gagal dalam rencana mereka melawan Iran."Dia menyebut mereka yang mendorong perubahan rezim sebagai pengkhianat. "Banyak dari kelompok anti-revolusioner yang tinggal di luar Iran yang mencari perubahan rezim agak korup. Mereka menerima uang dari orang asing, bekerja melawan rakyat mereka sendiri, saya akan menyebut mereka pengkhianat. "Zahedi menjabat sebagai menteri luar negeri Iran dari tahun 1966 hingga 1971. Dia menjabat dua jabatan sebagai duta besar untuk AS dari 1960 hingga 1962 dan dari 1973 hingga 1979.(IT/TGM)