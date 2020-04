Direktur: ‘Dunia Seharusnya Mendengarkan WHO tentang Virus’

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general of the World Health Organization - WHO.jpeg

IslamTimes - Kepala Organisasi Kesehatan Dunia, Senin (27/4), mengatakan bahwa agensi tersebut telah membunyikan alarm tingkat tertinggi terhadap virus corona baru sejak awal, tetapi mengeluh bahwa tidak semua negara telah mengindahkan nasihatnya.

Tedros Adhanom Ghebreyesus menunjukkan bahwa WHO memperingatkan wabah COVID-19 merupakan 'Darurat Kesehatan Masyarakat dari Kepedulian Internasional' pada 30 Januari, ketika hanya ada 82 kasus yang terdaftar di luar China."Dunia seharusnya mendengarkan WHO dengan hati-hati," katanya dalam konferensi pers virtual.Organisasi itu telah menghadapi kritik pedas dari Presiden AS Donald Trump, yang awal bulan ini menunda pendanaan Washington setelah menuduh WHO meremehkan keseriusan wabah dan kowtow ke China, di mana novel coronavirus pertama kali muncul akhir tahun lalu.Trump tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya.Tedros bersikeras bahwa badan kesehatan PBB telah memberikan nasihat yang baik sejak awal “berdasarkan ilmu pengetahuan dan bukti terbaik”.Namun dia menekankan bahwa "kita tidak memiliki mandat untuk memaksa negara ... untuk menerima saran kita."Ketika WHO mengumumkan pada 30 Januari bahwa coronavirus novel tersebut mewakili "tingkat darurat tertinggi ... setiap negara dapat memicu semua tindakan kesehatan masyarakatnya," kata Tedros."Saya pikir itu sudah cukup pentingnya mendengarkan saran WHO.""Kami menyarankan seluruh dunia untuk menerapkan pendekatan kesehatan masyarakat yang komprehensif, dan kami mengatakan menemukan, menguji, mengisolasi, dan melakukan pelacakan kontak," katanya."Anda dapat memeriksa sendiri: negara-negara yang mengikuti itu berada dalam posisi yang lebih baik daripada yang lain. Ini adalah fakta.""Terserah negara itu untuk menolak atau menerima," katanya."Setiap negara mengambil tanggung jawabnya sendiri."Pandemi telah merenggut lebih dari 206.000 jiwa dan menginfeksi hampir tiga juta orang, menurut penghitungan dari sumber resmi yang dikumpulkan oleh AFP, Senin (27/4).Amerika Serikat memiliki jumlah kematian tertinggi di hampir 55.000, dari hampir satu juta kasus yang terdaftar.[IT/r]