Analis: AS Mengobarkan Peperangan, Menewaskan Jutaan Orang untuk Menopang Harga Minyak

US has waged war after war for oil.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat telah "mengobarkan perang demi perang" dan membunuh jutaan orang untuk "menopang harga minyak," dan menciptakan industri fracking AS, kata seorang komentator politik.

Bill Dores, analis politik dari International Action Center, membuat komentar itu dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Senin (27/4).Di bawah Presiden Donald Trump, AS "meningkatkan kehadiran militernya" untuk menghadapi Iran dan Venezuela, Dores mencatat, lebih lanjut merujuk pada pernyataan Sekretaris Negara Mike Pompeo yang "berperang, memberikan ancaman pada Iran.""Sementara itu, masih dengan harga jatuh, rezim Trump mencoba untuk memperluas fracking di Amerika Serikat dan membuka lahan baru, sebagian besar dicuri dari masyarakat asli," kata analis yang berbasis di New York. "Industri fracking AS adalah produk dari Perang Irak ... [yang] menciptakan gelembung harga ... yang membuat industri fracking menguntungkan. Sekarang runtuh dan mereka putus asa. "Pada Januari 2019, Wall Street Journal menerbitkan hasil penelitian yang menunjukkan sebagian sumur minyak yang mengering lebih cepat dari yang diperkirakan."Lingkungan harga saat ini kurang lebih merupakan bencana total bagi sebagian besar perusahaan shale," Artem Abramov, kepala penelitian shale global di konsultan Rystad Energy, mengatakan kepada The Guardian pada hari Sabtu. “Dengan $ 30 per barel, banyak perusahaan akan dapat beradaptasi secara bertahap. Tetapi dengan $ 20 per barel, banyak pemain - terutama mereka yang memiliki neraca yang buruk - akan berjuang secara finansial. "Harga patokan minyak mentah AS jatuh di bawah nol untuk pertama kalinya minggu lalu.“Kekuatan pasar pada akhirnya akan mengatur industri ini dengan cara yang sangat brutal, memaksa 'penutupan' besar-besaran di seluruh negeri sebelum ketidakseimbangan pasar dapat meningkat,” kata Abramov.[IT/r]