Lavrov, Zarif Menganggap Plot Baru AS Untuk JCPOA Sebagai Lankah Yang 'Tidak Layak'

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dan timpalannya dari Rusia Sergey Lavrov membahas rencana terbaru yang dirancang oleh Washington untuk memberi tekanan lebih besar pada Iran.Dalam percakapan telepon pada hari Selasa, kedua belah pihak sepakat bahwa rencana 'delusi' AS untuk kesepakatan nuklir Iran adalah langkah yant 'tidak mungkin, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Iran.Menurut sebuah laporan oleh New York Times, Washington sedang mempersiapkan argumen hukum bahwa AS masih menjadi peserta perjanjian nuklir 2015 dengan Iran untuk memberikan tekanan lebih besar pada Iran. "Menteri Luar Negeri Mike Pompeo sedang mempersiapkan argumen hukum bahwa Amerika Serikat tetap menjadi peserta dalam perjanjian nuklir Iran dan bahwa Presiden [AS] Donald Trump telah mundur," membaca laporan itu, menambahkan, bahwa rencana baru itu adalah "bagian dari sebuah strategi rumit untuk menekan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperpanjang embargo senjata di Teheran atau melihat sanksi yang jauh lebih keras diterapkan pada negara itu. "Sebelumnya pada hari Senin, Zarif pada akun Twitter mengutuk rencana baru AS, mendesak Pompeo untuk "Berhenti bermimpi". Dia mencatat bahwa AS telah menyatakan "menghentikan partisipasi AS" di JCPOA.Zarif dan Lavrov juga menyampaikan perkembangan politik terbaru di Afghanistan dan upaya untuk mencapai rekonsiliasi politik di negara tersebut.(IT/TGM)