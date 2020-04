Kemarahan Barat Membuktikan Pentingnya Peluncuran Satelit Iran

IslamTimes- Alaeddin Boroujerdi, anggota Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen, mengatakan peluncuran itu "membuktikan bahwa dengan mengandalkan kemampuan domestik dapat menjamin lebih banyak keberhasilan daripada bergantung pada kekuatan utama dunia."

Seorang anggota parlemen Iran mengatakan pada hari Selasa bahwa kemarahan dari negara-negara barat setelah peluncuran Iran atas satelit Noor-1 membuktikan pentingnya jalur kemerdekaan.Alaeddin Boroujerdi, anggota Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen, mengatakan peluncuran itu "membuktikan bahwa dengan mengandalkan kemampuan domestik dapat menjamin lebih banyak keberhasilan daripada bergantung pada kekuatan utama dunia.""Di antara tanda-tanda yang menunjukkan pentingnya pencapaian ini adalah kemarahan AS dan negara-negara Barat dan kepuasan teman-teman Republik Islam Iran, Front Perlawanan, dan mereka yang menginginkan negara-negara merdeka mendapatkan lebih banyak kekuatan," kata pejabat Iran tersebut.IRGC berhasil meluncurkan dan menempatkan satelit militer pertama negara itu ke orbit pada hari Rabu (22 April). Satelit, dengan nama Noor-1, diluncurkan ke orbit 425 kilometer di atas permukaan bumi. Noor-1 adalah satelit serba guna pertama Iran dengan aplikasi di industri pertahanan di antara bidang-bidang lainnya. Diluncurkan oleh Qased, peluncur satelit tiga tahap pertama di negara itu."Peluncuran mendistorsi persamaan regional dan menempatkan Republik Islam di posisi yang lebih tinggi," tambah anggota parlemen itu.Dia kemudian menekankan bahwa doktrin militer Iran adalah langkah 'defensif', dengan mengatakan, "kita menentang agresi di negara mana pun dan juga, tidak akan membiarkan negara lain menyerang kepentingan nasional kita dengan cara apa pun."Boroujerdi memuji kemampuan para ilmuwan Iran yang berhasil mengambil langkah lain meskipun ada sanksi AS, menambahkan, "Negara-negara yang bergerak di jalur sanksi terhadap Iran harus tahu bahwa langkah-langkah ini tidak mempengaruhi tekad Republik Islam untuk maju, melainkan, itu telah memperkuat motivasi negara tersebut. "Anggota parlemen itu juga mengutuk tuduhan AS dan beberapa negara Eropa sebagai omong kosong bahwa peluncuran itu telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 2231. Amerika menunjukkan penentangan mereka terhadap JCPOA dengan menarik diri dari perjanjian dan Eropa terbukti tidak dapat berpegang teguh pada pernyataan tersebut. komitmen mereka berdasarkan perjanjian tersebut, ”tambahnya seraya juga menunjuk sikap Rusia dan China yang meyakini peluncuran itu tidak melanggar dokumen tersebut.(IT/TGM)