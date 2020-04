AB Iran: Setiap Provokasi dan Tindakan Ilegal AS terhadap Iran Akan Ditangani dengan Tegas

IRGC vessels approached American warships conducting “maritime security” operations in the Persian Gulf.jpg

IslamTimes - Staf Jenderal Angkatan Bersenjata Iran mengatakan kehadiran Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di kawasan Asia Barat telah menjadi sumber ketidakamanan bagi negara-negara kawasan, memperingatkan bahwa setiap langkah provokatif oleh pasukan AS akan mendapatkan tanggapan kategori pasukan Angkatan Bersenjata Iran.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Senin (27/4), Staf jenderal Angkatan Bersenjata Iran mengatakan, "Perilaku berisiko tinggi, yang membuat pengiriman [di perairan regional] tidak aman, telah dimulai sejak negara petualang dan teroris Amerika dan beberapa sekutunya datang ke wilayah sensitif ini. ""Seperti yang telah berulang kali diumumkan, Republik Islam Iran tidak pernah memprakarsai dan tidak akan pernah memulai ketegangan dan konflik di kawasan itu, tetapi akan selalu mempertahankan integritas teritorialnya dengan kesiapan, kemampuan dan kekuatan," kata badan militer tinggi Iran, menambahkan. , "Setiap tindakan adventurisme, pelecehan dan provokasi akan ditanggapi dengan tanggapan tegas Angkatan Bersenjata Iran dan pasukan musuh, termasuk AS, akan bertanggung jawab atas konsekuensinya."Republik Islam sangat percaya bahwa negara-negara regional memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjaga keamanan di Teluk Persia, Selat Hormuz yang strategis dan Laut Oman, dan menjamin keamanan aliran energi melalui wilayah tersebut, kata pernyataan itu."Koalisi ekstra-regional palsu yang dipimpin oleh AS tidak hanya akan gagal membantu memastikan stabilitas dan keamanan di kawasan ini, tetapi juga akan mengganggu ketertiban dan keamanan regional," pernyataan itu menunjukkan.Dikatakan kehadiran berbahaya AS dan pendirian pangkalan militer di wilayah tersebut telah menjadi akar penyebab ketidakamanan, tindakan ilegal dan tindakan kerusakan, menambahkan bahwa Republik Islam telah berulang kali memperingatkan badan-badan internasional tentang langkah-langkah destabilisasi Washington, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan internasional.Angkatan Bersenjata menyarankan AS dan sekutu-sekutunya untuk mematuhi peraturan Iran serta aturan internasional dan untuk menghindari tindakan adventurisme, langkah-langkah yang melanggar prinsip-prinsip navigasi yang aman, dan memberikan laporan palsu tentang perilaku provokatif mereka saat melewati perairan teritorial Iran, dia berkata.Pernyataan tersebut mencatat bahwa pasukan militer AS dan sekutunya perlu menarik diri dari kawasan dan memungkinkan negara-negara kawasan untuk membangun keamanan dalam kerja sama satu sama lain sebagai satu-satunya cara aman untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas di Teluk Persia, Selat Hormuz dan Laut Oman.[IT/r]