Otoritas Palestina: AS Melakukan 'Kudeta' terhadap Perdamaian

Village of al-Eizariya in the Israeli-occupied West Bank.jpg

IslamTimes - Otoritas Palestina (PA) mengutuk ekspresi kesiapan Amerika Serikat untuk mengakui pencaplokan Israel atas wilayah Palestina yang diduduki baru-baru ini.

Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat PA merilis pernyataan pada hari Selasa (28/4), mengutuk "dengan hal yang paling kuat” pengumuman yang dibuat sebelumnya oleh juru bicara Departemen Luar Negeri AS, lapor kantor berita Wafa Palestina.Dia menganggap pengumuman itu sebagai "kudeta yang mencolok terhadap ketentuan referensi internasional proses perdamaian, terutama tanah untuk perdamaian, prinsip solusi dua negara, dan resolusi PBB terkait yang telah diganti oleh pemerintah AS dengan menyebut kesepakatan abad ini visi Presiden Trump. "Trump awalnya membuat pengakuan atas wilayah yang diduduki dalam "kesepakatan Abad Ini" - sebuah rencana yang sangat kontroversial untuk konflik Israel-Palestina yang diuraikannya pada akhir Januari setelah bertahun-tahun kerahasiaan. Rencana tersebut juga mendukung pengakuan Trump yang keterlaluan pada Desember 2017 tentang kota suci yang diduduki Yerusalem al-Quds sebagai "ibukota" Zionis Israel, meskipun Palestina secara historis menuntut bahwa bagian timur kota berfungsi sebagai ibu kota negara masa depan mereka.PA, yang berhenti mengakui peran negosiasi apa pun oleh Washington setelah langkah 2017, sudah pasti menolak rencana itu sebelum Trump membatalkannya.Kementerian PA, sementara itu, menambahkan bahwa pengumuman Departemen Luar Negeri adalah "perpanjangan dari bias AS yang tidak memenuhi syarat untuk pendudukan [Israel] dan kebijakan kolonialis ekspansionisnya dengan mengorbankan wilayah Negara Palestina."Kementerian menunjuk dukungan Washington yang tak tergoyahkan untuk Tel Aviv dalam menghadapi tindakan PBB berturut-turut dan contoh kecaman internasional. Dukungan itu telah melindungi rezim Zionis Israel terhadap semua tindakan hukuman.Pejabat Departemen Luar Negeri juga mengatakan bahwa potensi pengakuan AS atas aneksasi Zionis Israel akan "dalam konteks" rezim Zionis Israel "setuju untuk bernegosiasi dengan Palestina sesuai dengan garis yang ditetapkan dalam visi Presiden [AS] [Donald] Trump."Kementerian PA akhirnya mengatakan mereka bertanya-tanya apa yang akan tersisa untuk dinegosiasikan setelah aneksasi rezim Tel Aviv atas wilayah Palestina yang didudukinya selama perang yang didukung Barat pada tahun 1967.[IT/r]