Kasus Virus AS Mencapai Sejuta Orang Saat Jerman Memakai Masker di Toko

IslamTimes - Amerika Serikat melaporkan kasus koronavirus sampai ke-sejuta ketika negara-negara Eropa yang terpukul mengambil langkah-langkah tentatif menuju penguncian, dengan masker wajib di semua toko Jerman mulai Rabu (29/4).

Aktivitas hiburan menuju normalitas di banyak tempat dilunakkan oleh ketakutan akan wabah baru dan semakin banyak bukti kehancuran ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi tersebut.Krisis telah menyebabkan puluhan juta orang menganggur di AS, yang sejauh ini merupakan jumlah tertinggi kematian COVID-19 yang dikonfirmasi - sekitar sepertiga dari jumlah korban jiwa global 214.000, menurut hitungan AFP.Perkiraan cuaca memperingatkan resesi global terburuk dalam seabad, dengan permintaan barang menghilang, dan perjalanan dan pariwisata terhenti.British Airways menjadi maskapai terbaru yang membunyikan alarm, mengatakan mungkin harus memangkas sepertiganya.Toko-toko, pasar, dan sekolah-sekolah terpilih akan dibuka kembali mulai bulan depan di Prancis, dengan masker diperlukan di transportasi umum dan pesanan kerja-dari-rumah untuk beberapa minggu lagi.Mulai Rabu (29/4), masker akan diperlukan untuk memasuki toko-toko di seluruh Jerman. Penutup wajah sudah wajib di bus, kereta api dan trem."Kita semua harus berhati-hati agar tidak berakhir dengan lebih banyak infeksi," kata Lothar Wieler, presiden Institut Robert Koch Berlin untuk pengendalian penyakit.Jerman mengawasi dengan ketat karena data tingkat infeksi menunjukkan hasil yang beragam.Italia, Spanyol, dan Prancis adalah negara-negara Eropa yang paling parah terkena dampaknya, dengan masing-masing melaporkan lebih dari 23.000 kematian.Spanyol mengatakan pembatasan akan secara perlahan dicabut selama dua bulan ke depan, sementara Italia akan dibolehkan berolahraga di luar ruangan dan mengunjungi kerabat mulai minggu depan - tetapi pelukan dan jabat tangan tidak akan diizinkan.Negara-negara lain dari Rusia ke Nigeria juga berencana untuk meringankan langkah-langkah kuncian, meskipun ada peringatan dari para ahli dari gelombang penularan kedua jika pembatasan dicabut terlalu cepat.Di kota terbesar di Nigeria, Lagos, sopir bus Taju Olonade mengatakan kepada AFP keputusan itu menunjukkan bahwa pihak berwenang akhirnya mendengarkan "seruan rakyat.""Selama hampir satu bulan saya belum mendapatkan satu sen," katanya. "Saya harap hidup akan segera kembali normal."Lebih dari tiga juta orang di seluruh dunia diketahui telah terserang penyakit pernapasan yang pertama kali muncul di China pada bulan Desember, tetapi angka sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi karena banyak negara hanya menguji kasus-kasus paling serius.Presiden AS Donald Trump semakin berusaha menyalahkan China atas pandemi ini, tetapi Beijing telah menolak balik dengan ganas."Mereka hanya memiliki satu tujuan: melalaikan tanggung jawab mereka atas tindakan pencegahan dan pengendalian epidemi mereka sendiri yang buruk," kata juru bicara kementerian luar negeri Geng Shuang pada hari Selasa (28/4).Wabah China tampaknya terkendali tanpa ada kematian baru dilaporkan selama 13 hari berturut-turut dan dikonfirmasi kematian sekitar 4.600 - meskipun banyak keraguan telah dilemparkan pada apakah jumlahnya akurat.Di Amerika Latin, Brasil telah muncul sebagai hotspot baru dengan 5.000 kematian sejauh ini, sementara sembilan tahanan tewas dalam kerusuhan di penjara Peru setelah dua narapidana meninggal karena COVID-19.Para ilmuwan berjuang untuk mengembangkan perawatan dan vaksin untuk penyakit ini, dengan berbagai penelitian sedang berlangsung - termasuk satu dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS tentang bagaimana radiasi ultraviolet menghancurkan virus.Trump mengangkat alis minggu lalu ketika dia menggunakan briefing pers nasional hariannya untuk menanyakan apakah cahaya bisa menjadi perawatan medis.Sementara penelitian itu belum dipublikasikan, orang Indonesia sedang berjemur tidak seperti sebelumnya dengan harapan bahwa sinar matahari yang berlimpah di negara tropis itu akan menangkal penyakit itu."Saya selalu menghindari matahari sebelumnya karena saya tidak ingin disamak," kata Theresia Rikke Astria, seorang ibu rumah tangga berusia 27 tahun di ibukota budaya Indonesia Yogyakarta."Tapi saya berharap ini akan memperkuat sistem kekebalan tubuh saya," tambahnya.Pemerintah telah memperingatkan tentang bahaya kanker kulit dan menyerukan para pencari matahari pemula untuk menggunakan pelindung.Sementara itu Inggris mengeluarkan peringatan sindrom terkait coronavirus yang muncul pada anak-anak - termasuk sakit perut dan peradangan di sekitar jantung.“Apa yang juga saya tekankan adalah jarang. Meskipun sangat signifikan bagi anak-anak yang mendapatkannya, jumlah kasusnya kecil, ”kata Menteri Kesehatan Matt Hancock.[IT/r]