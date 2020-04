Hitungan JHU: Kematian Virus Korona AS Melewati 60.000, Melampaui Prediksi Fauci yang Lebih Rendah

US Air National Guard.JPG

IslamTimes - Jumlah korban Covid-19 di AS telah melampaui 60.000, menurut Universitas Johns Hopkins. Kematian sekarang di atas angka yang diprediksi oleh Dr. Anthony Fauci, spesialis penyakit Presiden Donald Trump.

Amerika Serikat menyaksikan kematian akibat virus korona mencapai 60.000 pada hari Rabu (29/4), setelah 1.743 kematian lainnya dicatat dalam 24 jam sebelumnya. Pada lebih dari satu juta kasus, AS memiliki lebih banyak infeksi coronavirus dibandingkan lima negara berikutnya. Lebih dari sepertiga dari semua kematian Covid-19 Amerika telah dicatat di New York.Anthony Fauci, Direktur Institut Nasional Alergi dan Penyakit Menular, memperkirakan bulan lalu bahwa AS dapat melihat jumlah kematian antara 100.000 dan 200.000 - mencatat bahwa ini adalah skenario "kasus terbaik". Namun, Fauci sejak merevisi prediksi itu ke bawah, ketika University of Washington merilis model yang memprediksi 60.000 kematian.BREAKING: AS kini telah mencapai proyeksi kematian terendah dari #coronavirus: 60.000 kematian dilaporkan hanya dalam dua bulan. # WBZpic.twitter.com / FmCYJwgoqP- Liam Martin (@LiamWBZ) 29 April 2020Ketika AS beringsut lebih dekat untuk melewati prediksi yang diturunkan itu, Presiden Donald Trump mengakui pada hari Senin bahwa korban nasional dapat jatuh di suatu tempat antara 60.000 dan 70.000."Jadi, ya, kami kehilangan banyak orang," kata Trump saat konferensi pers Gedung Putih. "Tetapi jika Anda melihat proyeksi aslinya, 2,2 juta, kami mungkin menuju 60.000 hingga 70.000," tambahnya, merujuk pada ramalan awal dan gamblang oleh Imperial College London.Coronavirus telah menyerang AS dengan tidak merata. Sementara New York menyumbang lebih dari sepertiga dari semua kematian dan hanya di bawah sepertiga dari semua kasus, Texas - yang merupakan rumah bagi sepuluh juta lebih banyak orang daripada New York - telah melihat kurang dari sepersepuluh kasus Empire State dan 32 kali lebih sedikit meninggal.[IT/r]