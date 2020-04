Ratusan Mayat Ditemukan di Truk Tak Berpendingin di New York

New York coronavirus hell, Shocking pictures.jpg

IslamTimes - Kota New York mengirim satu truk berpendingin ke salah satu rumah duka pada Rabu (29/4) setelah fasilitas tersebut didapati menyimpan jasad di kendaraan U-Haul tanpa pendingin, menurut saksi mata Reuters.

Saksi melihat banyak jasad di sebuah van U-Haul dan menyebutkan dua van dan sebuah truk terparkir di depan rumah duka tersebut.ABC News melaporkan sekitar 100 jasad disimpan di dalam kendaraan setelah si pemilik rumah duka Andrew T. Cleckley Funeral Services mengatakan pendingin yang biasanya untuk menyimpan jasad rusak.ABC tidak mengidentifikasi si pemilik dan tidak ada seorang pun di rumah duka yang bersedia berkomentar. Tak diketahui berapa lama jasad-jasad itu telah disimpan di U-Haul atau apakah ada korban COVID-19.Jasad-jasad itu ditemukan setelah tetangga melaporkan bau yang berasal dari truk tersebut, seperti dilansir media New York.Departemen Kepolisian New York menolak berkomentar dan Departemen Kesehatan tak langsung dapat dihubungi untuk dimintai komentar.Kota New York menjadi pusat pandemi global virus corona dan rumah duka di kota tersebut kewalahan menanganinya. Hingga Rabu sore lebih dari 18.000 orang di kota terbesar Amerika tersebut meninggal akibat COVID-19, menurut hitungan Reuters.Rumah duka mengaku pihaknya sedang menghadapi tumpukan simpanan jasad selama berminggu-minggu untuk menguburkan atau mengkremasi orang meninggal.[IT/r]