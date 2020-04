Moskow: Embargo Senjata PBB untuk Iran Tidak Dapat Diperpanjang Meskipun Ada Upaya AS

Sergei Lavrov. Russian Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Embargo PBB atas penjualan senjata konvensional ke Iran, yang berakhir pada Oktober 2020, tidak dapat diperpanjang meskipun upaya AS untuk mencegahnya berakhir, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia.

"Bagi kami, kasus larangan pengiriman senjata yang ada ke dan dari Iran ditutup dengan adopsi Resolusi 2231. Rezim embargo berakhir pada Oktober tahun ini," kata Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Ryabkov.Ryabkov kemudian menyalahkan AS karena pendekatannya yang selektif terhadap Resolusi 2231. Dia mengingatkan bahwa Washington sendiri telah berhenti mematuhi ketentuan-ketentuannya dua tahun lalu dan sejak itu tidak berusaha untuk mencegah negara-negara lain untuk tetap mematuhi resolusi dengan memperkenalkan sanksi sepihak dengan memberlakukan sanksi sepihak. ."Daripada membahas ketentuan Resolusi 2231 yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan politik tertentu, AS akan lebih baik memastikan implementasi penuh dan komprehensif dari ketentuan resolusi ini, dan kembali ke kepatuhan penuh dengan JCPOA", Deputi Menteri Luar Negeri menambahkan.Resolusi PBB 2231 diadopsi kembali pada tahun 2015 bersama dengan kesepakatan nuklir Iran, melarang penjualan senjata konvensional ke Republik Islam hingga 18 Oktober 2020 dan secara terpisah penjualan rudal hingga 2023. Namun, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyatakan kemarin bahwa Washington berencana untuk melakukan apapun dengan kekuatannya untuk memperpanjang larangan melampaui Oktober 2020 dan akan memaksa PBB untuk melakukan itu.Pompeo mempertimbangkan untuk menggunakan mekanisme yang memperbarui sanksi internasional terhadap Republik Islam dengan menyatakan bahwa mereka melanggar kesepakatan nuklir yang ditandatangani pada tahun 2015, tetapi kemudian ditinggalkan oleh AS pada tahun 2018. Menteri Luar Negeri mengklaim bahwa AS masih secara resmi merupakan pihak dalam kesepakatan dan bahwa Washington akan mencari bantuan dari sekutu Eropa, penandatangan kesepakatan, dalam hal ini.Inspeksi PBB, bagaimanapun, mengungkapkan bahwa Iran mematuhi kesepakatan seperti yang dijanjikan pada tahun 2015.[IT/r]